«Найінтенсивніша ніч за місяць». У Литві двічі зачиняли аеропорт через повітряні кулі з Білорусі





Про це пише LRT, повідомляє



За останню добу аеропорт Вільнюса двічі призупиняв роботу через повітряні кулі з контрабандою. У Національному центрі кризового управління Литви (NKVC) зафіксували понад 40 таких метеозондів.



«Ми мали, мабуть, найінтенсивнішу ніч за весь цей місяць, за весь листопад, тому що запуск метеорологічних балонів почався близько 5-ї години вечора з Білорусі й тривав до 2-ї години ночі», — заявив керівник NKVC Вільмантас Віткаускас 24 листопада в етері LRT RADIJAS.



З огляду на масштаб та інтенсивність запусків, аеропорт Вільнюса довелося зачинити спершу на 5 годин, а потім продовжити обмеження ще на певний час.



Крім того, 30 повітряних куль зафіксували також і на радарах в Латвії. Хоча, зауважив Віткаускас, наразі не з’ясували, як вони туди потрапили.



«Отже, бачимо, що режим розширює географію й тепер ми маємо не тільки нашу національну проблему, але й регіональну», — додав керівник NKVC.



Сьогодні, 24 листопада, у Литві мають ухвалити рішення щодо реакції регіону. Станом на ранок понеділка вдалося знайти шість повітряних куль, пошуки інших тривають.



Востаннє метеозонди порушували роботу аеропорту Вільнюса 20 листопада. Тоді це вплинуло на понад 1,1 тисячі пасажирів і 10 рейсів.



Раніше в жовтні Вільнюський аеропорт призупиняв роботу чотири рази через повітряні кулі з контрабандою. Тоді постраждали приблизно 95 рейсів та майже 14 тисяч пасажирів. 8 листопада аеропорт знову зачинили через повітряні кулі, що летіли в його напрямку.



Через це Литва закривала кордон із Білоруссю й наголошувала, що відкриє його, лише коли повітряні кулі з контрабандою перестануть потрапляти в повітряний простір країни.



Однак уже 19 листопада литовський уряд ухвалив рішення відкрити два прикордонні пропускні пункти на кордоні з Білоруссю. Національна комісія з питань нацбезпеки дійшла висновку, що «обставини змінилися» і обмеження на перетин державного кордону «більше не є необхідними».

