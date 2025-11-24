Україна намагається включити до мирного плану обмін всіх на всіх

Україна намагається включити до мирного плану обмін всіх на всіх
Україна старається включити до мирного плану пункт про визволення всіх українських полонених та повернення всіх викрадених Росією дітей.

Про це президент Володимир Зеленський сказав у виступі на Четвертому парламентському саміті Кримської платформи, пише LB.ua.

Він додав, що Україна продовжуватиме роботу з партнерами, особливо США, шукаючи компромісу, який її посилить, а не послабить. Держава пояснюватиме, наскільки небезпечно просто казати, що на агресію можна не звертати увагу.

"Не будьте мовчазними, пасивними спостерігачами історії. Будьте її учасниками", – закликав він учасників саміту.

Зеленський наголосив на неможливості зміни кордонів силою.

З 23 листопада в Женеві проходять перемовини української делегації з американськими і європейськими представниками. Україна намагається змінити презентовані Штатами пункти "мирного плану", які загрожують її державності.

