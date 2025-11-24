Україна намагається включити до мирного плану обмін всіх на всіх





Про це президент Володимир Зеленський сказав у виступі на Четвертому парламентському саміті Кримської платформи, пише



Він додав, що Україна продовжуватиме роботу з партнерами, особливо США, шукаючи компромісу, який її посилить, а не послабить. Держава пояснюватиме, наскільки небезпечно просто казати, що на агресію можна не звертати увагу.



"Не будьте мовчазними, пасивними спостерігачами історії. Будьте її учасниками", – закликав він учасників саміту.



Зеленський наголосив на неможливості зміни кордонів силою.



З 23 листопада в Женеві проходять перемовини української делегації з американськими і європейськими представниками. Україна намагається змінити презентовані Штатами пункти "мирного плану", які загрожують її державності.

