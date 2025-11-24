Україна намагається включити до мирного плану обмін всіх на всіх
Сьогодні, 14:05
Україна старається включити до мирного плану пункт про визволення всіх українських полонених та повернення всіх викрадених Росією дітей.
Про це президент Володимир Зеленський сказав у виступі на Четвертому парламентському саміті Кримської платформи, пише LB.ua.
Він додав, що Україна продовжуватиме роботу з партнерами, особливо США, шукаючи компромісу, який її посилить, а не послабить. Держава пояснюватиме, наскільки небезпечно просто казати, що на агресію можна не звертати увагу.
"Не будьте мовчазними, пасивними спостерігачами історії. Будьте її учасниками", – закликав він учасників саміту.
Зеленський наголосив на неможливості зміни кордонів силою.
З 23 листопада в Женеві проходять перемовини української делегації з американськими і європейськими представниками. Україна намагається змінити презентовані Штатами пункти "мирного плану", які загрожують її державності.
