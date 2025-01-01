У Луцьку зупинили водія під наркотиками
Сьогодні, 15:41
У Луцьку патрульні зупинили водія,який мав ознаки наркотичного спʼяніння.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Учора на вулиці Володимирській патрульні зупинили автомобіль Volkswagen, який рухався під час дії комендантської години.
Під час спілкування з керманичем інспектори виявили в нього ознаки наркотичного сп’яніння.
Чоловіку запропонували пройти огляд у встановленому законом порядку, однак водій категорично відмовився.
Патрульні відсторонили громадянина від керування та склали адміністративний протокол за:
ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.
