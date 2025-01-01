У Луцьку зупинили водія під наркотиками

У Луцьку патрульні зупинили водія,який мав ознаки наркотичного спʼяніння.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Учора на вулиці Володимирській патрульні зупинили автомобіль Volkswagen, який рухався під час дії комендантської години.
Під час спілкування з керманичем інспектори виявили в нього ознаки наркотичного сп’яніння.

Чоловіку запропонували пройти огляд у встановленому законом порядку, однак водій категорично відмовився.

Патрульні відсторонили громадянина від керування та склали адміністративний протокол за:

ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.

