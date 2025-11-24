Російський безпілотник упав на територію підприємства у Чернігові





Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, пише



"Було зафіксовано падіння "Шахеда" на територію приватного підприємства", ідеться в повідомленні.



Як додали у поліції Чернігівської області, унаслідок удару поранень зазнали четверо місцевих мешканців. Постраждалих госпіталізували. Всі постраждалі отримали осколкові поранення.



Російські окупанти атакували безпілотниками місто Павлоград на Дніпропетровщині. Внаслідок удару постраждали троє людей.

