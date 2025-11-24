Російський безпілотник упав на територію підприємства у Чернігові
Сьогодні, 17:04
У Чернігові російський ударний безпілотник типу Shahed впав на територію приватного підприємства, унаслідок чого постраждали четверо людей.
Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, пише LB.ua.
"Було зафіксовано падіння "Шахеда" на територію приватного підприємства", ідеться в повідомленні.
Як додали у поліції Чернігівської області, унаслідок удару поранень зазнали четверо місцевих мешканців. Постраждалих госпіталізували. Всі постраждалі отримали осколкові поранення.
Російські окупанти атакували безпілотниками місто Павлоград на Дніпропетровщині. Внаслідок удару постраждали троє людей.
