24-річний волинянин двічі зґвалтував 13-річну дівчинку: його взяли під варту





Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.



За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 24-річному жителю одного з сіл Луцького району повідомлено про підозру у неодноразовому зґвалтуванні 13-річної дівчинки (ч.ч. 4,6 ст. 152 КК України).



За даними слідства, упродовж жовтня-листопада 2025 року раніше судимий чоловік двічі ґвалтував дитину.



За клопотанням прокурорів суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Слідчі дії за участі неповнолітньої відбувалися із дотриманням усіх вимог законодавства про правосуддя, дружнє до дитини, аби не викликати повторного травмування потерпілої.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянина, підозрюваного у зґвалтуванні 13-річної дівчинки, взяли під варту.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 24-річному жителю одного з сіл Луцького району повідомлено про підозру у неодноразовому зґвалтуванні 13-річної дівчинки (ч.ч. 4,6 ст. 152 КК України).За даними слідства, упродовж жовтня-листопада 2025 року раніше судимий чоловік двічі ґвалтував дитину.За клопотанням прокурорів суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Слідчі дії за участі неповнолітньої відбувалися із дотриманням усіх вимог законодавства про правосуддя, дружнє до дитини, аби не викликати повторного травмування потерпілої.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію