24-річний волинянин двічі зґвалтував 13-річну дівчинку: його взяли під варту

Волинянина, підозрюваного у зґвалтуванні 13-річної дівчинки, взяли під варту.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 24-річному жителю одного з сіл Луцького району повідомлено про підозру у неодноразовому зґвалтуванні 13-річної дівчинки (ч.ч. 4,6 ст. 152 КК України).

За даними слідства, упродовж жовтня-листопада 2025 року раніше судимий чоловік двічі ґвалтував дитину.

За клопотанням прокурорів суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Слідчі дії за участі неповнолітньої відбувалися із дотриманням усіх вимог законодавства про правосуддя, дружнє до дитини, аби не викликати повторного травмування потерпілої.

