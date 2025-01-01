Як і навіщо оформлювати туристичне страхування





Згідно з таким договором ви маєте право на отримання відшкодування збитків на медичну допомогу, що є особлива корисним. Оскільки під час подорожей часто трапляються випадки отруєння, травм тощо. А вартість послуг лікарів за кордоном може сягати кількох тисяч гривень за базовий прийом.



Як сьогодні можна швидко і онлайн оформити медичне страхування для виїзду за кордон на



Навіщо оформлювати туристичне страхування

Туристичне страхування зазвичай включає покриття усіх витрат на надання медичної допомоги при гострих станах. Також окремо можна обирати поліси, що захищають від втрати багажу, крадіжки речей, скасування поїздки тощо.



Широке різноманіття пакетів від страхових компаній дає можливість обрати найбільш оптимальне згідно ваших планів та інтересів рішення. Медичне страхування для туристів має цілий ряд переваг:



1. Повністю покриває діагностику та лікування за необхідності невідкладної допомоги у європейських чи американських клініках, що дозволяє зекономити від кількох сотень до кількох тисяч доларів.



2. Дає психологічний комфорт – з можливістю насолоджуватися поїздкою, не переживаючи за можливі ризики і витрати.



Поетапне оформлення туристичного страхування

Тепер давайте детальніше розберемо, як саме можна оформити туристичне страхування? Перш за все обирайте компанію, якій можете довіряти. «ПЗУ Україна» пропонує кілька різних страхових полісів для туристів. Ви попередньо можете ознайомитися з усіма умовами кожного з них, щоб обрати найбільш оптимальне рішення, визначившись, який пакет відповідає всім вашим запитам і потребам.



Подальше оформлення максимально просте:



1. Розрахуйте вартість страхування, використовуючи зручний онлайн-калькулятор.



2. Заповніть спеціальну форму, зазначивши базову інформацію про себе.



3. Здійсніть оплату страхового полісу.



Після цього ви отримуєте електронну версію договору на зазначену електронну пошту. В ньому ж будуть розміщені контакти страхової компанії, щоб ви могли звертатися до спеціалістів у разі виникнення проблем під час подорожі. І, якщо фіксується страховий випадок, зокрема хвороби або травми – вам детально розкажуть про усі наступні дії, дадуть контакти лікаря тощо.

