Луцьк заспіває по-новому: Люди PLACE запускають сучасне караоке

Заклад Люди PLACE City Park повідомив про старт роботи оновленого караоке-простору.

Також відкрили бронювання на новорічні корпоративи у караоке-форматі.

Уже наприкінці листопада у Луцьку запрацює найновіша українська караоке-система, а для гостей підготували серію подій та тематичних вечорів, - йдеться на сторінці Люди PLACE City Park у facebook.

Старт — 29 листопада.

У цей день відбудеться відкриття караоке-вечору, хедлайнерами якого стане гурт BAIKA.

Далі — насичена програма:

  • 30 листопада — караоке-вечір

  • 5 грудня — караоке/dj

  • 6 грудня — офіційна вечірка відкриття КАРАОКЕ PLACE

  • 7 грудня — караоке-вечір

    • У закладі зазначають, що емоції, люди, спогади та події в Люди PLACE гратимуть новими фарбами завдяки оновленому формату.


