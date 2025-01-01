Луцьк заспіває по-новому: Люди PLACE запускають сучасне караоке

30 листопада — караоке-вечір

5 грудня — караоке/dj

6 грудня — офіційна вечірка відкриття КАРАОКЕ PLACE

7 грудня — караоке-вечір

Заклад Люди PLACE City Park повідомив про старт роботи оновленого караоке-простору.Також відкрили бронювання на новорічні корпоративи у караоке-форматі.Уже наприкінці листопада у Луцьку запрацює найновіша українська караоке-система, а для гостей підготували серію подій та тематичних вечорів, - йдеться на сторінці Люди PLACE City Park у facebook.У цей день відбудеться відкриття караоке-вечору, хедлайнерами якого стане гурт BAIKA.У закладі зазначають, що емоції, люди, спогади та події в Люди PLACE гратимуть новими фарбами завдяки оновленому формату.