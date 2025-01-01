Луцьк заспіває по-новому: Люди PLACE запускають сучасне караоке
Сьогодні, 20:57
Заклад Люди PLACE City Park повідомив про старт роботи оновленого караоке-простору.
Також відкрили бронювання на новорічні корпоративи у караоке-форматі.
Уже наприкінці листопада у Луцьку запрацює найновіша українська караоке-система, а для гостей підготували серію подій та тематичних вечорів, - йдеться на сторінці Люди PLACE City Park у facebook.
Старт — 29 листопада.
У цей день відбудеться відкриття караоке-вечору, хедлайнерами якого стане гурт BAIKA.
Далі — насичена програма:
30 листопада — караоке-вечір
5 грудня — караоке/dj
6 грудня — офіційна вечірка відкриття КАРАОКЕ PLACE
7 грудня — караоке-вечір
У закладі зазначають, що емоції, люди, спогади та події в Люди PLACE гратимуть новими фарбами завдяки оновленому формату.
