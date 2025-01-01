У водойму на Волині зливали невідому речовину, - Держекоінспекція





Подія трапилася 24 листопада, розповів Андрій Філюк.



З його слів, спеціалісти Інспекції зупинили порушення та задокументували факт можливого забруднення водойми. Водій авто казав, що має документи, але під час перевірки показати їх не зміг. Попередньо, він зливав барду — це залишок після відгонки спирту із браги.



На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Зі слів речниці Нацполіції Волині Ольги Бузулук, відомості внесені до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян. Є доба для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових рішень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час перевірки Держекоінспектори у Луцькому районі виявили асенізаторну машину, яка здійснювала скидання невідомої рідини поблизу водойми.Подія трапилася 24 листопада, розповів Суспільному начальник відділу державного екологічного нагляду природно-заповідного фонду, лісів та рослинного світу Держекоінспекції в областіЗ його слів, спеціалісти Інспекції зупинили порушення та задокументували факт можливого забруднення водойми. Водій авто казав, що має документи, але під час перевірки показати їх не зміг. Попередньо, він зливав барду — це залишок після відгонки спирту із браги.На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Зі слів речниці Нацполіції Волині, відомості внесені до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян. Є доба для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових рішень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію