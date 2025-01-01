У водойму на Волині зливали невідому речовину, - Держекоінспекція

У водойму на Волині зливали невідому речовину, - Держекоінспекція
Під час перевірки Держекоінспектори у Луцькому районі виявили асенізаторну машину, яка здійснювала скидання невідомої рідини поблизу водойми.

Подія трапилася 24 листопада, розповів Суспільному начальник відділу державного екологічного нагляду природно-заповідного фонду, лісів та рослинного світу Держекоінспекції в області Андрій Філюк.

З його слів, спеціалісти Інспекції зупинили порушення та задокументували факт можливого забруднення водойми. Водій авто казав, що має документи, але під час перевірки показати їх не зміг. Попередньо, він зливав барду — це залишок після відгонки спирту із браги.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Зі слів речниці Нацполіції Волині Ольги Бузулук, відомості внесені до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян. Є доба для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових рішень.

Теги: Волинь, водойма, речовина
