У водойму на Волині зливали невідому речовину, - Держекоінспекція
24 листопада, 23:20
Під час перевірки Держекоінспектори у Луцькому районі виявили асенізаторну машину, яка здійснювала скидання невідомої рідини поблизу водойми.
Подія трапилася 24 листопада, розповів Суспільному начальник відділу державного екологічного нагляду природно-заповідного фонду, лісів та рослинного світу Держекоінспекції в області Андрій Філюк.
З його слів, спеціалісти Інспекції зупинили порушення та задокументували факт можливого забруднення водойми. Водій авто казав, що має документи, але під час перевірки показати їх не зміг. Попередньо, він зливав барду — це залишок після відгонки спирту із браги.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Зі слів речниці Нацполіції Волині Ольги Бузулук, відомості внесені до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян. Є доба для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових рішень.
Коментарі 0
