Ексголова Луганської ОВА Гайдай мобілізувався до ЗСУ





Як передає



«Повертаюся на схід. Тепер як військовослужбовець ЗСУ», - йдеться у повідомленні.



Як повідомляв Укрінформ, за підсумками доповідей директора Національного антикорупційного бюро й очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 2 серпня Президент Володимир Зеленський оголосив про викриття на хабарях одного з народних депутатів, керівників районної та міської адміністрацій, а також військовослужбовців Національної гвардії.



Пізніше НАБУ та САП уточнили, що йдеться про махінації із закупівлею безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби за завищеними цінами. Суть схеми зводилася до укладення державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завищеними цінами — до 30% від суми контракту поверталися учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди.



За інформацією ЗМІ, одним із фігурантів цієї справи є на той час голова Мукачівської районної держадміністрації Закарпатської області, колишній очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.



2 серпня Президент звільнив Гайдая з посади голови Мукачівської РДА та Андрія Юрченка з посади начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області.



4 серпня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексголові Мукачівської райдержадміністрації Сергію Гайдаю у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 10 млн грн.



5 серпня ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 6 мільйонів гривень застави начальнику МВА, підозрюваному у справі закупівлі безпілотників та засобів РЕБ за завищеними цінами.



7 серпня за колишнього голову Луганської ОВА Гайдая внесли заставу в 10 мільйонів гривень. Також внесли два мільйони гривень за полковника Нацгвардії Василя Мишанського. Вони проходять по справі про корупцію при закупівлі дронів і РЕБ.

