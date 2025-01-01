Ексголова Луганської ОВА Гайдай мобілізувався до ЗСУ
Сьогодні, 01:25
Колишній голова Луганської обласної військової адміністрації, який проходить у справі щодо корупційної схеми при закупівлі дронів і РЕБ, заявив, що мобілізувався до Збройних сил України.
Як передає Укрінформ, про це Гайдай повідомив у Телеграмі.
«Повертаюся на схід. Тепер як військовослужбовець ЗСУ», - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, за підсумками доповідей директора Національного антикорупційного бюро й очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 2 серпня Президент Володимир Зеленський оголосив про викриття на хабарях одного з народних депутатів, керівників районної та міської адміністрацій, а також військовослужбовців Національної гвардії.
Пізніше НАБУ та САП уточнили, що йдеться про махінації із закупівлею безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби за завищеними цінами. Суть схеми зводилася до укладення державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завищеними цінами — до 30% від суми контракту поверталися учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди.
За інформацією ЗМІ, одним із фігурантів цієї справи є на той час голова Мукачівської районної держадміністрації Закарпатської області, колишній очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
2 серпня Президент звільнив Гайдая з посади голови Мукачівської РДА та Андрія Юрченка з посади начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області.
4 серпня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексголові Мукачівської райдержадміністрації Сергію Гайдаю у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 10 млн грн.
5 серпня ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 6 мільйонів гривень застави начальнику МВА, підозрюваному у справі закупівлі безпілотників та засобів РЕБ за завищеними цінами.
7 серпня за колишнього голову Луганської ОВА Гайдая внесли заставу в 10 мільйонів гривень. Також внесли два мільйони гривень за полковника Нацгвардії Василя Мишанського. Вони проходять по справі про корупцію при закупівлі дронів і РЕБ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як передає Укрінформ, про це Гайдай повідомив у Телеграмі.
«Повертаюся на схід. Тепер як військовослужбовець ЗСУ», - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, за підсумками доповідей директора Національного антикорупційного бюро й очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 2 серпня Президент Володимир Зеленський оголосив про викриття на хабарях одного з народних депутатів, керівників районної та міської адміністрацій, а також військовослужбовців Національної гвардії.
Пізніше НАБУ та САП уточнили, що йдеться про махінації із закупівлею безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби за завищеними цінами. Суть схеми зводилася до укладення державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завищеними цінами — до 30% від суми контракту поверталися учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди.
За інформацією ЗМІ, одним із фігурантів цієї справи є на той час голова Мукачівської районної держадміністрації Закарпатської області, колишній очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
2 серпня Президент звільнив Гайдая з посади голови Мукачівської РДА та Андрія Юрченка з посади начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області.
4 серпня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексголові Мукачівської райдержадміністрації Сергію Гайдаю у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 10 млн грн.
5 серпня ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 6 мільйонів гривень застави начальнику МВА, підозрюваному у справі закупівлі безпілотників та засобів РЕБ за завищеними цінами.
7 серпня за колишнього голову Луганської ОВА Гайдая внесли заставу в 10 мільйонів гривень. Також внесли два мільйони гривень за полковника Нацгвардії Василя Мишанського. Вони проходять по справі про корупцію при закупівлі дронів і РЕБ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Ексголова Луганської ОВА Гайдай мобілізувався до ЗСУ
Сьогодні, 01:25
25 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У водойму на Волині зливали невідому речовину, - Держекоінспекція
24 листопада, 23:20
Як правильно обрати та купити квадроцикл для відпочинку й роботи
24 листопада, 22:36
На Волині патрульні допомогли літній жінці, яка заблукала
24 листопада, 22:32