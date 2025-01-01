Українці зможуть надсилати SMS навіть за відсутності мобільного зв'язку

Українці зможуть надсилати SMS навіть за відсутності мобільного зв'язку
В Україні стартував пілотний проєкт технології, яка дає можливість абонентам «Київстару» обмінюватися повідомленнями через супутник навіть за повної відсутності покриття мобільним звʼязком.

Про це повідомили в Мінцифри.

Там пояснюють, що коли зникає звичайний сигнал, смартфон перемикається на супутниковий. Технологія Starlink Direct to Cell покриває всю територію України, крім прикордонних зон, окупованих територій і районів активних бойових дій.

Як це працює?


  • Потрібен смартфон на Android із підтримкою 4G (LTE). Власникам iPhone 13 і новіших версій функція стане доступною в найближчому оновленні.

  • Необхідно бути на вулиці, щоб пристрій зловив сигнал супутника.

  • Послуга надається в межах вашого тарифу без додаткової плати.

    • У міністерстві зазначають, що поки що працюють лише SMS, але майбутньому «Київстар» планує запустити голосові дзвінки й мобільний інтернет зі Starlink Direct to Cell.

    ЧИТАТИ ТАКОЖ: Чи буде на Волині мобільний зв'язок під час блекауту

    Нагадаємо, раніше в Мінцифри повідомляли, що повноцінний запуск технології 5G в Україні відкладено до завершення воєнного стану.

    Однак тестування заплановано у трьох містах — Львові, Харкові та Бородянці. Раніше зазначалося, що тестування мережі зв’язку 5G можуть проводити в Києві та Одесі, якщо обладнання не впливатиме на роботу військових.

    Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
    Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
    Коментарі 0
    • Статус коментування: премодерація для всіх
    Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
    Вибір редактора
    У Луцьку відкрили приймальню проекту «СОВА» – безкоштовної юридичної допомоги ветеранам і військовим
    Десятки мільйонів з бюджету: як мама, свекруха і чоловік посадовиці доглядають волинські ліси
    У Луцьку відкривають ресторан пива та емоцій Luchan Beer & Gastro. ФОТО
    Усі новини на тему "Вибір редактора"
    Останні новини
    Українці зможуть надсилати SMS навіть за відсутності мобільного зв'язку
    Сьогодні, 06:30
    Інвалідність і пенсія: нові умови для цивільних та військових з 1 грудня
    Сьогодні, 04:49
    Ексголова Луганської ОВА Гайдай мобілізувався до ЗСУ
    Сьогодні, 01:25
    25 листопада на Волині: гортаючи календар
    Сьогодні, 00:00
    У водойму на Волині зливали невідому речовину, - Держекоінспекція
    24 листопада, 23:20
    Медіа
    відео
    1/8