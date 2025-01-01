Українці зможуть надсилати SMS навіть за відсутності мобільного зв'язку

Як це працює?

Потрібен смартфон на Android із підтримкою 4G (LTE). Власникам iPhone 13 і новіших версій функція стане доступною в найближчому оновленні.

Необхідно бути на вулиці, щоб пристрій зловив сигнал супутника.

Послуга надається в межах вашого тарифу без додаткової плати.

В Україні стартував пілотний проєкт технології, яка дає можливість абонентам «Київстару» обмінюватися повідомленнями через супутник навіть за повної відсутності покриття мобільним звʼязком.Про це повідомили в Мінцифри.Там пояснюють, що коли зникає звичайний сигнал, смартфон перемикається на супутниковий. Технологія Starlink Direct to Cell покриває всю територію України, крім прикордонних зон, окупованих територій і районів активних бойових дій.У міністерстві зазначають, що поки що працюють лише SMS, але майбутньому «Київстар» планує запустити голосові дзвінки й мобільний інтернет зі Starlink Direct to Cell.Нагадаємо, раніше в Мінцифри повідомляли, що повноцінний запуск технології 5G в Україні відкладено до завершення воєнного стану.Однак тестування заплановано у трьох містах — Львові, Харкові та Бородянці. Раніше зазначалося, що тестування мережі зв’язку 5G можуть проводити в Києві та Одесі, якщо обладнання не впливатиме на роботу військових.