Українці зможуть надсилати SMS навіть за відсутності мобільного зв'язку
Сьогодні, 06:30
В Україні стартував пілотний проєкт технології, яка дає можливість абонентам «Київстару» обмінюватися повідомленнями через супутник навіть за повної відсутності покриття мобільним звʼязком.
Про це повідомили в Мінцифри.
Там пояснюють, що коли зникає звичайний сигнал, смартфон перемикається на супутниковий. Технологія Starlink Direct to Cell покриває всю територію України, крім прикордонних зон, окупованих територій і районів активних бойових дій.
Потрібен смартфон на Android із підтримкою 4G (LTE). Власникам iPhone 13 і новіших версій функція стане доступною в найближчому оновленні.
Необхідно бути на вулиці, щоб пристрій зловив сигнал супутника.
Послуга надається в межах вашого тарифу без додаткової плати.
У міністерстві зазначають, що поки що працюють лише SMS, але майбутньому «Київстар» планує запустити голосові дзвінки й мобільний інтернет зі Starlink Direct to Cell.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Чи буде на Волині мобільний зв'язок під час блекауту
Нагадаємо, раніше в Мінцифри повідомляли, що повноцінний запуск технології 5G в Україні відкладено до завершення воєнного стану.
Однак тестування заплановано у трьох містах — Львові, Харкові та Бородянці. Раніше зазначалося, що тестування мережі зв’язку 5G можуть проводити в Києві та Одесі, якщо обладнання не впливатиме на роботу військових.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в Мінцифри.
Там пояснюють, що коли зникає звичайний сигнал, смартфон перемикається на супутниковий. Технологія Starlink Direct to Cell покриває всю територію України, крім прикордонних зон, окупованих територій і районів активних бойових дій.
Як це працює?
У міністерстві зазначають, що поки що працюють лише SMS, але майбутньому «Київстар» планує запустити голосові дзвінки й мобільний інтернет зі Starlink Direct to Cell.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Чи буде на Волині мобільний зв'язок під час блекауту
Нагадаємо, раніше в Мінцифри повідомляли, що повноцінний запуск технології 5G в Україні відкладено до завершення воєнного стану.
Однак тестування заплановано у трьох містах — Львові, Харкові та Бородянці. Раніше зазначалося, що тестування мережі зв’язку 5G можуть проводити в Києві та Одесі, якщо обладнання не впливатиме на роботу військових.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Українці зможуть надсилати SMS навіть за відсутності мобільного зв'язку
Сьогодні, 06:30
Ексголова Луганської ОВА Гайдай мобілізувався до ЗСУ
Сьогодні, 01:25
25 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У водойму на Волині зливали невідому речовину, - Держекоінспекція
24 листопада, 23:20