Масована атака по Києву: двоє загиблих, є поранені, під завалами можуть бути люди

Війська рф у ніч проти 25 листопада атакували Київ ракетами й дронами. Внаслідок удару відомо про двох загиблих та сім поранених.

Про це повідомили ДСНС Києва та очільник КМВА Тимур Ткаченко.

Загалом внаслідок нічно атаки на столицю дві людини загинули, серед них — 86-річна жінка. Також відомо про сім поранених, зокрема дитину. За даними ДСНС, 18 людей, серед яких троє дітей, вдалось врятувати.

У Дніпровському районі пожежа спалахнула на останніх поверхах 9-поверхівки. Через російський удар тут загинули дві людини, а ще п’ять — зазнали поранень.

Рятувальники ліквідували пожежі на рівні 5-8 поверхів. Зараз тривають роботи з розбору конструкцій та пошуку імовірних потерпілих. Також триває гасіння пожежі в гаражному кооперативі.

У Печерському районі Києва було влучання у 22-поверховий житловий будинок. Руйнування зазнали 4–8 поверхи. Там пожежу вдалось ліквідувати, проводиться розбір конструкцій. Рятувальники врятували одну маломобільну людину з будинку.

Станом на 07:17 росіяни здійснюють повторну комбіновану атаку на столицю, повідомив Ткаченко. Фіксуються ворожі цілі в напрямку міста зі сходу. Киян просять залишатись в укриттях.

