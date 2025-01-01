Масована атака по Києву: двоє загиблих, є поранені, під завалами можуть бути люди
Сьогодні, 07:49
Війська рф у ніч проти 25 листопада атакували Київ ракетами й дронами. Внаслідок удару відомо про двох загиблих та сім поранених.
Про це повідомили ДСНС Києва та очільник КМВА Тимур Ткаченко.
Загалом внаслідок нічно атаки на столицю дві людини загинули, серед них — 86-річна жінка. Також відомо про сім поранених, зокрема дитину. За даними ДСНС, 18 людей, серед яких троє дітей, вдалось врятувати.
У Дніпровському районі пожежа спалахнула на останніх поверхах 9-поверхівки. Через російський удар тут загинули дві людини, а ще п’ять — зазнали поранень.
Рятувальники ліквідували пожежі на рівні 5-8 поверхів. Зараз тривають роботи з розбору конструкцій та пошуку імовірних потерпілих. Також триває гасіння пожежі в гаражному кооперативі.
У Печерському районі Києва було влучання у 22-поверховий житловий будинок. Руйнування зазнали 4–8 поверхи. Там пожежу вдалось ліквідувати, проводиться розбір конструкцій. Рятувальники врятували одну маломобільну людину з будинку.
Станом на 07:17 росіяни здійснюють повторну комбіновану атаку на столицю, повідомив Ткаченко. Фіксуються ворожі цілі в напрямку міста зі сходу. Киян просять залишатись в укриттях.
