Нічний удар по Києву: 6 загиблих, серед поранених - дитина
Сьогодні, 09:03
Війська рф у ніч проти 25 листопада атакували Київ ракетами й дронами. Внаслідок удару відомо про 6 загиблих та поранених.
Про це повідомили ДСНС Києва та очільник КМВА Тимур Ткаченко, пише Громадське.
Унаслідок нічно атаки на столицю дві людини загинули, серед них — 86-річна жінка. За даними ДСНС, 18 людей, серед яких троє дітей, вдалось врятувати.
Ткаченко повідомив, що внаслідок повторного ранкового удару у Святошинському районі загинули чотири людини. Ще троє людей — зазнали поранень.
Раніше міський голова Віталій Кличко повідомляв, що кількість постраждалих у столиці зросла до 9, серед них — дитина.
У Дніпровському районі пожежа спалахнула на останніх поверхах 9-поверхівки. Через російський удар тут загинули дві людини, а ще п’ять — зазнали поранень.
Рятувальники ліквідували пожежі на рівні 5-8 поверхів. Зараз тривають роботи з розбору конструкцій та пошуку імовірних потерпілих. Також триває гасіння пожежі в гаражному кооперативі.
У Печерському районі Києва було влучання у 22-поверховий житловий будинок. Руйнування зазнали 4–8 поверхи. Там пожежу вдалось ліквідувати, проводиться розбір конструкцій. Рятувальники врятували одну маломобільну людину з будинку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили ДСНС Києва та очільник КМВА Тимур Ткаченко, пише Громадське.
Унаслідок нічно атаки на столицю дві людини загинули, серед них — 86-річна жінка. За даними ДСНС, 18 людей, серед яких троє дітей, вдалось врятувати.
Ткаченко повідомив, що внаслідок повторного ранкового удару у Святошинському районі загинули чотири людини. Ще троє людей — зазнали поранень.
Раніше міський голова Віталій Кличко повідомляв, що кількість постраждалих у столиці зросла до 9, серед них — дитина.
У Дніпровському районі пожежа спалахнула на останніх поверхах 9-поверхівки. Через російський удар тут загинули дві людини, а ще п’ять — зазнали поранень.
Рятувальники ліквідували пожежі на рівні 5-8 поверхів. Зараз тривають роботи з розбору конструкцій та пошуку імовірних потерпілих. Також триває гасіння пожежі в гаражному кооперативі.
У Печерському районі Києва було влучання у 22-поверховий житловий будинок. Руйнування зазнали 4–8 поверхи. Там пожежу вдалось ліквідувати, проводиться розбір конструкцій. Рятувальники врятували одну маломобільну людину з будинку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Аварія на Волині: вантажівка злетіла у кювет і перекинулася
Сьогодні, 09:30
Як приготувати чорний борщ. Автентичний рецепт із Волині
Сьогодні, 09:19
Нічний удар по Києву: 6 загиблих, серед поранених - дитина
Сьогодні, 09:03