Нічний удар по Києву: 6 загиблих, серед поранених - дитина





Про це повідомили ДСНС Києва та очільник КМВА Тимур Ткаченко, пише



Унаслідок нічно атаки на столицю дві людини загинули, серед них — 86-річна жінка. За даними ДСНС, 18 людей, серед яких троє дітей, вдалось врятувати.



Ткаченко повідомив, що внаслідок повторного ранкового удару у Святошинському районі загинули чотири людини. Ще троє людей — зазнали поранень.



Раніше міський голова Віталій Кличко повідомляв, що кількість постраждалих у столиці зросла до 9, серед них — дитина.



У Дніпровському районі пожежа спалахнула на останніх поверхах 9-поверхівки. Через російський удар тут загинули дві людини, а ще п’ять — зазнали поранень.



Рятувальники ліквідували пожежі на рівні 5-8 поверхів. Зараз тривають роботи з розбору конструкцій та пошуку імовірних потерпілих. Також триває гасіння пожежі в гаражному кооперативі.



У Печерському районі Києва було влучання у 22-поверховий житловий будинок. Руйнування зазнали 4–8 поверхи. Там пожежу вдалось ліквідувати, проводиться розбір конструкцій. Рятувальники врятували одну маломобільну людину з будинку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Війська рф у ніч проти 25 листопада атакували Київ ракетами й дронами. Внаслідок удару відомо про 6 загиблих та поранених.Про це повідомили ДСНС Києва та очільник КМВА, пише Громадське Унаслідок нічно атаки на столицю дві людини загинули, серед них — 86-річна жінка. За даними ДСНС, 18 людей, серед яких троє дітей, вдалось врятувати.Ткаченко повідомив, що внаслідок повторного ранкового удару у Святошинському районі загинули чотири людини. Ще троє людей — зазнали поранень.Раніше міський головаповідомляв, що кількість постраждалих у столиці зросла до 9, серед них — дитина.У Дніпровському районі пожежа спалахнула на останніх поверхах 9-поверхівки. Через російський удар тут загинули дві людини, а ще п’ять — зазнали поранень.Рятувальники ліквідували пожежі на рівні 5-8 поверхів. Зараз тривають роботи з розбору конструкцій та пошуку імовірних потерпілих. Також триває гасіння пожежі в гаражному кооперативі.У Печерському районі Києва було влучання у 22-поверховий житловий будинок. Руйнування зазнали 4–8 поверхи. Там пожежу вдалось ліквідувати, проводиться розбір конструкцій. Рятувальники врятували одну маломобільну людину з будинку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію