Аварія на Волині: вантажівка злетіла у кювет і перекинулася

сталася в Горохівській територіальній громаді Луцького району.



Про це пише



За попередньою інформацією, на трасі сполученням Львів – Луцьк у селі Сільце 37-річний лучанин за кермом автомобіля МАН із причепом не врахував дорожньо-транспортну обстановку та з’їхав у кювет, де вантажівка перекинулася.



Внаслідок аварії автівка отримала механічні пошкодження, а водій був доставлений у КП «Горохівська багатопрофільна лікарня» з забоєм. Воістину, народився в сорочці.



Працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області склали на порушника адмінпротокол за ст. 124 КУпАП, що передбачає покарання за порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, доріг або іншого майна, якщо внаслідок ДТП ніхто не загинув і не отримав тілесних ушкоджень.



