США «не можуть» безкінечно постачати зброю для України, – Левітт

Керолайн Левітт заявила, що Сполучені Штати "не можуть" безкінечно постачати зброю для потреб України.



Про це Левітт сказала в інтервʼю Fox News, пише



Під час спілкування з пресою Левітт заявила, що президент США "вклав величезну кількість часу та енергії" у пошук шляхів врегулювання війни Росії проти України, за що заслуговує на вдячність. Вона підкреслила, що головною метою Трампа є припинення вбивств та остаточне завершення війни.



Левітт зазначила, що розчарування американського президента безпосередньо відображає настрої американського суспільства.



Вона додала, що хоча Трамп "припинив фінансування цієї війни", Сполучені Штати продовжують надсилати або продавати Україні значні обсяги озброєння через механізми НАТО.



"Ми не можемо робити це безкінечно. Президент хоче, щоб ця війна закінчилася", – заявила Левітт.



23 листопада президент США Дональд Трамп, коли в Женеві проходять переговори щодо "мирного плану" для припинення війни в Україні, у своїй соцмережі Truth Social звинуватив українську владу в невдячності за мирні зусилля Америки.



Згідно з опитуванням The Vandenberg Coalition, серед виборців Трампа лише 16% підтримують позицію Росії про те, що Україна має піти на подальші територіальні поступки задля миру.



83% опитаних хочуть принаймні зберегти американські зобов'язання в Європі, зокрема щодо України та НАТО, і лише 15% виступають за те, щоб повністю припинити підтримку України.

