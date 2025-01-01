На Волині затримали браконьєра, який вбив з мисливської рушниці дикого кабана
На Волині виявили факт браконьєрства - порушника виявлено та затримано на місці.
Про це повідомили у Державній екологічній інспекції у Волинській області.
Радою оборони області задля національної безпеки та безпеки волинян полювання на території області в період військового стану заборонено.
Попри заборону проведення полювання в період військового стану, фіксуються випадки браконьєрства на території області. Так, 24 листопада на території мисливських угідь ГО Лісомисливське обʼєднання « БУГ» поблизу села Рівне Ковельського району було виявлено громадянина, який здійснював незаконне полювання без відповідного дозволу, у заборонений для полювання час та добув самку дикого кабана за допомогою мисливської рушниці.
На місці події працювали працівники відділення поліції м.Любомль та єгерської служби Філія "Поліський лісовий офіс".
Наразі триває збір фактичних даних для подальшого реагування відповідно до чинного законодавства.
Державна екологічна інспекція у Волинській області наголошує:
незаконне полювання тягне за собою адміністративну або кримінальну відповідальність.
