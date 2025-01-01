Цієї ночі російські дрони залетіли до Румунії
Сьогодні, 10:39
Під час російської атаки на Україну один з дронів рф порушив повітряний простір Румунії. Більш як за годину БпЛА знов перетнув кордон країни.
Спершу про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, пише Громадське.
О 07:44 українські військові поінформували про декілька російських дронів на Одещині на кордоні з Молдовою. Там попереджали про можливий перетин державного кордону.
Вже за кілька хвилин Повітряні сили повідомили, що один російський дрон ймовірно перетнув кордон з Румунією.
Згодом про порушення повітряного простору відзвітувало Міністерство національної оборони Румунії.
Вранці румунські радари виявили ціль, що прямувала до країни біля повіту Тулча. Через це о 06:28 з авіабази Mihail Kogălniceanu підняли два німецькі Eurofighter Typhoon для моніторингу ситуації.
Ціль перетнула національний повітряний простір з напрямку українського міста Вилкове, що на Одещині, до повіту Тулча. О 06:50 у районі повіту оголосили повітряну тривогу.
За 40 хвилин з авіабази також підняли два винищувачі F-16 Fighting Falcon, а згодом повітряну тривогу оголосили й для повіту Галац.
О 07.50 румунські радари виявили друге вторгнення в національний повітряний простір, в районі повіту Галац, і літаки F-16 мали радіолокаційний контакт з ним.
Нагадаємо, минулого тижня у повітряному просторі Румунії теж фіксували БпЛА. Тоді ВПС Румунії також піднімали в небо німецькі Eurofighter Typhoon та румунські F-16.
