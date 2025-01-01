Цієї ночі російські дрони залетіли до Румунії





Спершу про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, пише



О 07:44 українські військові поінформували про декілька російських дронів на Одещині на кордоні з Молдовою. Там попереджали про можливий перетин державного кордону.



Вже за кілька хвилин Повітряні сили повідомили, що один російський дрон ймовірно перетнув кордон з Румунією.



Згодом про порушення повітряного простору відзвітувало Міністерство національної оборони Румунії.



Вранці румунські радари виявили ціль, що прямувала до країни біля повіту Тулча. Через це о 06:28 з авіабази Mihail Kogălniceanu підняли два німецькі Eurofighter Typhoon для моніторингу ситуації.



Ціль перетнула національний повітряний простір з напрямку українського міста Вилкове, що на Одещині, до повіту Тулча. О 06:50 у районі повіту оголосили повітряну тривогу.



За 40 хвилин з авіабази також підняли два винищувачі F-16 Fighting Falcon, а згодом повітряну тривогу оголосили й для повіту Галац.



О 07.50 румунські радари виявили друге вторгнення в національний повітряний простір, в районі повіту Галац, і літаки F-16 мали радіолокаційний контакт з ним.



Нагадаємо, минулого тижня у повітряному просторі Румунії теж фіксували БпЛА. Тоді ВПС Румунії також піднімали в небо німецькі Eurofighter Typhoon та румунські F-16.

