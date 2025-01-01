Підтвердили смерть Героя Василя Сусваля з Волині

Обірвалося життя 57-річного військовослужбовцяіз села Бермешів на Волині.Про це у фейсбуці повідомила Оваднівська сільрада.Сільська рада з глибоким жалем сповістила про смерть Захисника України Сусваля Василя Миколайовича (07.02 1968 року народження), уродженця села Сусваль, жителя села Бермешів Володимирського району, який помер 22 листопада 2025 року.Прощання з Захисником відбудеться у храмі УПЦ села Сусваль.Після відспівування траурний кортеж вирушить до кладовища села Сусваль, де військовослужбовець знайде свій вічний спочинок.25 листопада 2025 року о 11:15 траурний кортеж вирушить з моргу міста Володимир до храму села Сусваль.«Просимо мешканців громади вийти та вшанувати пам’ять померлого Захисника коридором шани. Оваднівська сільська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким покійного», - зазначили у громаді.