Пара лісорубів на Волині завдали збитків майже на 300 тисяч

Перед судом постали двоє волинян, які незаконно нарубали дерев на понад 270 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо двох жителів селища Цумань за фактами вчинення незаконної порубки лісу, що заподіяла істотну шкоду, та пособництва у незаконній порубці і перевезенні незаконно зрубаних дерев, що заподіяло тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 246, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 246 КК України).

Встановлено, що у лютому 2025 чоловіки незаконно рубали дерева на території Горинського лісництва поблизу села Скреготівка Луцького району.

Під час перевезення завантаженої на трактор із причепом деревини їхні дії були викриті працівниками поліції.

Один з «лісорубів» покинув причеп на дорозі, перегородивши шлях правоохоронцям, а інший по телефону керував його діями та втечею.

Незаконними порубками державі завдано шкоди на понад 270 тисяч гривень.

На вилучену деревину, транспортний засіб та бензопилу накладено арешт.

Прокурорами заявлено також позов про стягнення із обвинувачених завданих збитків.

Досудове розслідування: Луцьке РУП ГУПН в області.

Довідково:

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено у встановленому законом порядку і підтверджено обвинувальним вироком суду.

