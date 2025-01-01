Із російського полону до Луцька повертається морпіх Владислав Григорчук
Сьогодні, 11:31
Військовослужбовець 36-ї бригади Владислав Григорчук повертається до Луцька із російського полону. Лучан закликають гідно зустріти захисника.
Про це у фейсбуці повідомила Олена Лівіцька.
«Так довго чекала, щоб запостити саме цю Владову фотку і написати, що він їде додому, до Луцька», - зазначила Лівіцька.
За її словами, військовослужбовець 36-ї бригади морської піхоти Владислав Григорчук брав участь в обороні Маріуполя. Потім потрапив у полон.
«Удома щохвилинки молилася і боролася його мама та його найрідніші. Я дивилася, як вона з цим живе, і неймовірно пишалася її силою і мужністю», - додала журналістка.
Вона закликала тепло зустріти військового в самісінькому серці міста – сьогодні, 25 листопада, о 14.30 на Театральному майдані в Луцьку – з дороги після полону.
