Із російського полону до Луцька повертається морпіх Владислав Григорчук

Із російського полону до Луцька повертається морпіх Владислав Григорчук
Військовослужбовець 36-ї бригади Владислав Григорчук повертається до Луцька із російського полону. Лучан закликають гідно зустріти захисника.

Про це у фейсбуці повідомила Олена Лівіцька.

«Так довго чекала, щоб запостити саме цю Владову фотку і написати, що він їде додому, до Луцька», - зазначила Лівіцька.

Із російського полону до Луцька повертається морпіх Владислав Григорчук


За її словами, військовослужбовець 36-ї бригади морської піхоти Владислав Григорчук брав участь в обороні Маріуполя. Потім потрапив у полон.

«Удома щохвилинки молилася і боролася його мама та його найрідніші. Я дивилася, як вона з цим живе, і неймовірно пишалася її силою і мужністю», - додала журналістка.

Вона закликала тепло зустріти військового в самісінькому серці міста – сьогодні, 25 листопада, о 14.30 на Театральному майдані в Луцьку – з дороги після полону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: полонені, ЗСУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку відкрили приймальню проекту «СОВА» – безкоштовної юридичної допомоги ветеранам і військовим
Десятки мільйонів з бюджету: як мама, свекруха і чоловік посадовиці доглядають волинські ліси
У Луцьку відкривають ресторан пива та емоцій Luchan Beer & Gastro. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Правоохоронці затримали молодика, який спричинив смерть людини на Волині
Сьогодні, 11:54
Із російського полону до Луцька повертається морпіх Владислав Григорчук
Сьогодні, 11:31
На Волині 13-річна дівчинка отруїлась «корвалолом» з енергетиками
Сьогодні, 11:15
Пара лісорубів на Волині завдали збитків майже на 300 тисяч
Сьогодні, 10:57
Цієї ночі російські дрони залетіли до Румунії
Сьогодні, 10:39
Медіа
відео
1/8