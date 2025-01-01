FT: Китай обдирає росію як липку за товари подвійного призначення

імпортувати попри санкції.



Про це пише



За даними Інституту розвиваючихся економік Банку Фінляндії (BOFIT), із 2021 по 2024 рік середня вартість китайського експорту до рф товарів, що підпадають під експортний контроль, злетіла на 87%. Це переважно продукція подвійного призначення, яку кремль використовує для виробництва зброї.



Для інших країн ці ж товари подорожчали лише на 9%, що свідчить: Китай наживається саме на вразливості росії.



На Заході визнають, що, хоч ідеальний сценарій — повністю відрізати російський ВПК від будь-яких поставок, ситуація, коли Китай майже вдвічі підвищує ціни для москви, теж працює проти російської військової машини.



Навіть у самій росії визнають, що «дружба без кордонів» існує лише в пропаганді. Китай і Індія користуються слабкістю москви та її санкційною ізоляцією.



