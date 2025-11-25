Міністерство оборони Молдови підтвердило залітання 6 дронів





Перший дрон виявили в напрямку населених пунктів Виноградівка – Вулканешти, пізніше він рухався в напрямку державного кордону з Румунією, в районі між населеними пунктами Колібаші, Кагульського району та Вадул-луй-Ісак. Дрон перетинав повітряний простір на висоті приблизно 1500 метрів.



"Міністерство оборони негайно повідомило відповідальні структури, включаючи Генеральну інспекцію поліції, про випадок незаконного прольоту", – сказали в молдовському міністерстві.



Пізніше системи спостереження за повітряним простором Національної армії помітили ще п'ять дронів, які перетинали повітряний простір населених пунктів Дондушені, Оргеїв, Бендер, Вадул-луй-Воде та Флорешть. Один з них упав на дах будинку в селі Кухурештій-де-жос Флорештьського району.



"Ми закликаємо громадян повідомляти про будь-які помічені несанкціоновані об'єкти та не торкатися жодних предметів, що впали на землю, а повідомити про це правоохоронні органи", – йдеться в повідомленні.



Уночі і вранці ворог активно атакував різні регіони, зокрема Одеську область. Під час нападу деяка кількість російських дронів перетнула повітряний простір Молдови, а потім – Румунії.



Це не перший випадок залітання російських БпЛА на територію країн-сусідок України. В вересні Росія направила до Польщі близько 20 безпілотників без бойових частин.

