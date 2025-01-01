Вибух емоцій, дотепності й романтичних пасток: огляд вистав у Луцьку 26 – 30 листопада





Цього тижня на сцені театру глядачі побачать історії, сповнені пригод та кохання. Щирі сценічні переживання – усе це принесе гарний настрій і багато позитивних емоцій від перегляду. А найменшенькі тішитимуться казковими сюжетами.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 26 до 30 листопада.



Пристрасть, гординя і боротьба за владу — у поєдинку, де немає переможців.



У середу, 26 листопада, о 18:00 на камерній сцені – драма інакшості «Фрекен Жюлі» Августа Юхана Стріндберга. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).



Постановка досліджує зіткнення соціальних ролей і внутрішніх бажань. У ніч, коли стираються межі між паном і слугою, герої опиняються перед правдою про себе, якої найбільше бояться.



Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на



Кохання — це гра без правил, особливо коли на сцені жінки!



У п’ятницю, 28 листопада, о 18:00 – французька комедія «Обережно – жінки!» А. Курейчика. Камерна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Людмила Колосович. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).



Ця вистава – це вибух емоцій, дотепності й романтичних пасток. Герої потрапляють у вир несподіваних ситуацій, де почуття перемагають логіку, а сміх – будь-які перепони.



Кожен «перший раз» — це спроба зрозуміти себе у світі, що постійно змінюється.



У суботу, 29 листопада, о 18:00, на камерній сцені – сюрреалістична комедія «Перший раз» Міхала Вальчака. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 50 хвилин (без антракту).



Це постановка у якій буденність переплітається з мрією, а сміх — із роздумами про сенс життя. Герої шукають себе серед абсурду, де навіть дрібниця може стати відкриттям.



Коли мрії оживають — розпочинається справжня казка!



У неділю, 30 листопада, о 12:00 – весела феєрія на одну дію «Казковий день Лілеї». Основна сцена. Автор та режисер-постановник – Павло Гарбуз. Тривалість – 1 година (без антракту).



Запрошуємо у світ чарівних пригод, де добро, дружба й фантазія творять дива. Разом із героями маленькі глядачі переживатимуть день, сповнений веселощів, сюрпризів і щирої радості.



У театрі нагадують: після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».



Коли брехня росте як сніжний ком, пригоди стають справді неймовірними!



У неділю ввечері, 30 листопада, о 17:00, на основній сцені – комедія на дві дії «Номер 13 (Неймовірні пригоди в готелі класу LUX)» Рея Куні. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).



Шалена карусель непорозумінь, випадковостей і блискавичних рішень, що вибухає сміхом у кожній сцені. У готелі класу люкс герої намагаються приховати правду, але кожна спроба тільки ускладнює ситуацію і веде до ще більш комічного хаосу.



