У Луцьку на Театральному майдані запрацювали «розумні» камери





Про це пише



Це частина міської системи «Безпечне місто Луцьк», яка працює в режимі оперативної передачі даних правоохоронцям, повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міської ради.



Нові камери допомагають визначати осіб, які порушують громадський спокій, вчиняють хуліганські дії чи псують комунальне майно. Техніка фіксує події та передає інформацію для реагування.



Установлення камер є частиною стратегії міської ради щодо підсилення громадської безпеки й створення комфортного міського середовища.



Нагадаємо, лучани скаржаться на шум після комендантської години та сміття, яке залишає після себе молодь на Театральному майдані. У жовтні цього року муніципали повідомляли, що ще не штрафували порушників.



Довідково:



Інтелектуальна (або «розумна») камера — це пристрій, який поєднує функції звичайної камери з технологіями штучного інтелекту та машинного зору. На відміну від стандартних камер, які лише записують відеопотік, інтелектуальні камери можуть аналізувати зображення в режимі реального часу, ухвалювати рішення та реагувати на події без постійного втручання людини.

