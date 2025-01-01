У Києві кількість загиблих зросла до семи: з-під завалів дістали тіло чоловіка





Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, пише



Тіло загиблого чоловіка дістали з-під завалів у Деснянському районі столиці. Так, кількість загиблих зросла до семи.



Також кількість постраждалих у столиці збільшилась до 20. Кличко повідомив, що сім людей наразі перебувають у стаціонарах медзакладів. Серед них — одна дитина.



Нагадаємо, уночі російські війська масовано обстріляли українську столицю ракетами та ударними дронами.



Пошкодження фіксували, зокрема, в Дніпровському районі — там ворог влучив у багатоповерхівку на рівні 7-9-го поверхів. У Святошинському районі окупанти поцілили в логістичний центр однієї з торговельних мереж.



У Печерському районі ворог також поцілив у багатоповерхівку. А в Дарницькому районі пошкоджень зазнала будівля залізничного вокзалу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кількість загиблих унаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 25 листопада зросла до семи.Про це повідомив міський голова, пише Громадське Тіло загиблого чоловіка дістали з-під завалів у Деснянському районі столиці. Так, кількість загиблих зросла до семи.Також кількість постраждалих у столиці збільшилась до 20. Кличко повідомив, що сім людей наразі перебувають у стаціонарах медзакладів. Серед них — одна дитина.Нагадаємо, уночі російські війська масовано обстріляли українську столицю ракетами та ударними дронами.Пошкодження фіксували, зокрема, в Дніпровському районі — там ворог влучив у багатоповерхівку на рівні 7-9-го поверхів. У Святошинському районі окупанти поцілили в логістичний центр однієї з торговельних мереж.У Печерському районі ворог також поцілив у багатоповерхівку. А в Дарницькому районі пошкоджень зазнала будівля залізничного вокзалу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію