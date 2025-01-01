У Києві кількість загиблих зросла до семи: з-під завалів дістали тіло чоловіка
Сьогодні, 14:28
Кількість загиблих унаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 25 листопада зросла до семи.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, пише Громадське.
Тіло загиблого чоловіка дістали з-під завалів у Деснянському районі столиці. Так, кількість загиблих зросла до семи.
Також кількість постраждалих у столиці збільшилась до 20. Кличко повідомив, що сім людей наразі перебувають у стаціонарах медзакладів. Серед них — одна дитина.
Нагадаємо, уночі російські війська масовано обстріляли українську столицю ракетами та ударними дронами.
Пошкодження фіксували, зокрема, в Дніпровському районі — там ворог влучив у багатоповерхівку на рівні 7-9-го поверхів. У Святошинському районі окупанти поцілили в логістичний центр однієї з торговельних мереж.
У Печерському районі ворог також поцілив у багатоповерхівку. А в Дарницькому районі пошкоджень зазнала будівля залізничного вокзалу.
