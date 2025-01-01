Поліція затримала чоловіка, який втягував неповнолітніх у проституцію на Волині

На Волині поліцейські викрили фігуранта, який втягуваві заробляв на їхній вразливості. Відомо, що сутенер завербував кількох жінок на території Волинської області, деякі з яких - неповнолітні.Про це у телеграмі повідомляє поліція Волині.39-річний зловмисник діяв цинічно та продумано: підшуковував клієнтів та в телефонному режимі домовлявся про послуги дівчат. Готелі, орендовані квартири, автомобілі тощо, - для нього це були просто локації, де він перетворював чужі долі на джерело заробітку. За годину «роботи» - сума у кілька тисяч гривень, чверть якої забирав собі. На чужій уразливості він будував власний прибуток.Після кількамісячного документування протиправної діяльності, 19 листопада працівники управління міграційної поліції та слідчі слідчого управління ГУНП, за процесуального керівництва прокуратури, затримали зловмисника «на гарячому» в Луцьку: він саме привіз жінку до готелю до «клієнта». Під час санкціонованого обшуку вилучили транспортний засіб та інші речові докази.Слідчі вже оголосили йому про підозру за ч.3 ст. 303 Кримінального Кодексу та суд обрав запобіжний захід.Фігуранту може загрожувати до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.Досудове слідство триває.