Правоохоронці затримали молодика, який спричинив смерть людини на Волині

Працівники поліції затримали чоловіка, який залишив односельця в небезпеці у Луцькому районі.Внаслідок бездіяльності фігуранта громадянин, повідомляє Луцьке районне управління поліції у фейсбуці.Учора, 24 листопада, до поліції надійшло повідомлення про виявлення мертвим 55-річного жителя одного з сіл в Луцькому районі. Встановлено, що напередодні, увечері, його односелець, 2001 року народження, штовхнув чоловіка та виволік на вулицю й залишив.Оскільки чоловік був нетверезим, то не міг дати собі ради й замерз до ранку. Таким чином, фігурант залишив особу в небезпеці, що спричинило його смерть.Особу затримали в порядку ст. 208 КПК України. Чоловіку оголосять про підозру за ч.3 ст. 135 КК України, санкція – позбавлення волі від 3 до 8 років.