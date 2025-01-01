Правоохоронці затримали молодика, який спричинив смерть людини на Волині
Сьогодні, 11:54
Працівники поліції затримали чоловіка, який залишив односельця в небезпеці у Луцькому районі.
Внаслідок бездіяльності фігуранта громадянин помер, повідомляє Луцьке районне управління поліції у фейсбуці.
Учора, 24 листопада, до поліції надійшло повідомлення про виявлення мертвим 55-річного жителя одного з сіл в Луцькому районі. Встановлено, що напередодні, увечері, його односелець, 2001 року народження, штовхнув чоловіка та виволік на вулицю й залишив.
Оскільки чоловік був нетверезим, то не міг дати собі ради й замерз до ранку. Таким чином, фігурант залишив особу в небезпеці, що спричинило його смерть.
Особу затримали в порядку ст. 208 КПК України. Чоловіку оголосять про підозру за ч.3 ст. 135 КК України, санкція – позбавлення волі від 3 до 8 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Внаслідок бездіяльності фігуранта громадянин помер, повідомляє Луцьке районне управління поліції у фейсбуці.
Учора, 24 листопада, до поліції надійшло повідомлення про виявлення мертвим 55-річного жителя одного з сіл в Луцькому районі. Встановлено, що напередодні, увечері, його односелець, 2001 року народження, штовхнув чоловіка та виволік на вулицю й залишив.
Оскільки чоловік був нетверезим, то не міг дати собі ради й замерз до ранку. Таким чином, фігурант залишив особу в небезпеці, що спричинило його смерть.
Особу затримали в порядку ст. 208 КПК України. Чоловіку оголосять про підозру за ч.3 ст. 135 КК України, санкція – позбавлення волі від 3 до 8 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Правоохоронці затримали молодика, який спричинив смерть людини на Волині
Сьогодні, 11:54