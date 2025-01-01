Коли нарешті порахують українців? Держстат озвучив перспективи перепису населення

Новий перепис населення

Наступний перепис населення в Україні проведуть не відразу після завершення війни, а коли ситуація поступово стабілізується.Про це керівник Державної служби статистикирозповів в інтерв’ю виданню LIGA.net.Як пояснив Макарчук, потрібен час, щоб люди повернулися до своїх домівок, відбулася часткова демобілізація, змінився ринок праці тощо.Глава Держстату припустив, перепис реалістично провести не раніше 2028 року. Він додав, що вже розроблений план і підготовлені методологічні матеріали для перепису.За словами Макарчука, наступний перепис відбудеться без паперових форм і масового обходу домогосподарств. Так, основою можуть стати дані з державних реєстрів, а в домогосподарствах зберуть лише ту інформацію, яку немає в базах.Очільник Держстату розповів, що деякі країни вже проводять повністю реєстрові переписи без опитування людей.«До 2028 року ми однозначно будемо використовувати реєстри, а вже протягом найближчих років визначимо — це буде комбінований чи повністю реєстровий формат», — сказав він.Перший і поки що єдиний Всеукраїнський перепис відбувся 2001 року. Тоді загальна кількість населення становила 48 мільйонів 457 тисяч.Ще у грудні 2020 року уряд призначив проведення Всеукраїнського перепису населення на 2023 рік. Спершу він мав відбутись 2021 року, але спершу через карантин і фінансові обмеження, а згодом через війну його перенесли.За попередніми розрахунками, проведення перепису потребувало понад 7,2 мільярда гривень.Всеукраїнський перепис має надати об’єктивну інформацію про кількісний та якісний склад населення загалом і на всіх рівнях адміністративно-територіального устрою. Його результати використовуватимуть для формування економічної та соціальної політики країни.