Інвалідність і пенсія: нові умови для цивільних та військових з 1 грудня

Сума виплат

Про умови призначення пенсії по інвалідності, а також про суму виплати розповіли у Пенсійному фонді. Є нюанси в нарахуванні для цивільних та військових. Ці умови є чинними зараз і будуть діяти також з 1 грудня.В Україні діють правила щодо призначення пенсій по інвалідності, визначені законодавством про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Пенсія призначається громадянам, які внаслідок хвороби чи травми частково або повністю втратили працездатність.Ключовою умовою для її отримання є наявність страхового стажу – від одного до п’ятнадцяти років, при цьому його необхідна тривалість залежить від віку, у якому людині вперше встановили інвалідність.Про це йдеться у поясненні Пенсійного фонду України.Розмір виплати визначається індивідуально та залежить групи інвалідності, а також до пенсії за віком, від якої й обчислюється відсоток. Важливим залишається й термін подачі документів: якщо заява подана протягом трьох місяців після встановлення інвалідності, пенсію призначають від дати встановлення статусу. У разі пізнішого звернення – лише з дня подання заяви.Для військовослужбовців діють окремі, більш пільгові норми, що дозволяють отримувати виплати незалежно від стажу, якщо інвалідність настала під час служби або невдовзі після звільнення.I група – 100% пенсії за віком,II група – 90%,III група – 50%.Для військовослужбовців виплати формуються з урахуванням причини інвалідності.I група – 100% грошового забезпечення,II група – 80%,III група – 60%.I група – 70% грошового забезпечення,II група – 60%,III група – 40%.I група – 16847 гривень,II група – 13822 гривні,III група – 9478 грн.