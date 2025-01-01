25 листопада на Волині: гортаючи календар

Цього дня, 25 листопада, народилися екоактивістта депутат Луцької міської радиОсобисте свято відзначають і уродженець Волині, член Спілки письменників Українита відеооператорта приватний підприємець, волонтер із Рожище25 листопада за православним календарем іменини святкують Василь, Петро, Віктор, Павло, Іван, Микола, Кузьма, Климент, Григорій, Олександр та Ярослав, Клавдія, Марія.Інтернет-видання ВолиньPost вітає усіх, хто сьогодні святкує. Зичимо міцного здоров’я, безмежного щастя, палкого кохання, творчого натхнення та грандіозних успіхів!У світі сьогодні відзначається Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками.На Волині цього дня у 1956 році почала виходити перша друкована колгоспна багатотиражка – газета «Колгоспник», орган первинної партійної організації у селі Смідин тодішнього Луківського району.25 листопада 1991 рік – вийшла в ефір перша пробна передача Волинського державного телебачення.25 листопада 2004 року у ніч з 25 на 26 листопада обласна рада на позачерговій сесії висловила недовіру голові ОДАі взяла всю повноту влади у свої руки.