На Волині 13-річна дівчина отруїлася алкоголем
На Волині малолітня дівчина напилась алкоголю і потрапила в лікарню, а її мама опинилась у суді.

За матеріалами справи Іваничівського районного суду, 15 листопада близько 23 години 13-річну дівчинку після вживання спиртного доставили у медзаклад із діагнозом алкогольна інтоксикація.

За фактом адмінпорушення правоохоронці склали на матір малолітньої протокол за ч.1 ст.184 КУпАП (невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей).

У суді жінка провину визнала, розкаялася, пообіцяла більше уваги приділяти вихованню кровинки. Пояснила, що того дня донька пішла до подружки на день народження, де за нею мала приглянути сусідка. Але цей факт, як додала волинянка, не спростовує її вину.

Суддя після розгляду усіх доказів звільнив матір від відповідальності, обмежившись усним зауваженням.

