За добу українські воїни знищили понад 830 окупантів, 33 артсистеми, 5 танків
Сьогодні, 09:41
Українські воїни щодня завдають втрат російській окупаційній армії. Протягом минулої доби українські захисники знищили 830 окупантів.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.01.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 226 420 (+830) осіб / persons
танків – 11 571 (+5) од.
бойових броньованих машин – 23 919 (+5) од.
артилерійських систем – 36 294 (+33) од.
РСЗВ – 1 616 (+1) од.
засоби ППО – 1 278 (+0) од.
літаків – 434 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 109 450 (+845) од.
крилаті ракети – 4 163 (+0) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 74 706 (+105) од.
спеціальна техніка – 4 044 (+0) од.
Дані уточнюються
