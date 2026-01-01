Octa Wall – найкраща зарядна станція для електромобілів від українського виробника?

Ринок зарядних станцій росте швидко – але разом із ним ростуть і вимоги: надійність 24/7, безпечна електрика, витривалий корпус, віддалене керування та сервіс, який “поруч”, а не десь за кордоном. Саме тому все більше клієнтів дивляться у бік Octa Wall – зарядної станції від українського виробника Octa Energy, створеної з промисловим підходом до якості та експлуатації.

Що таке Octa Wall


Octa Wall – це зарядна станція для електромобіля, розроблена для щоденного використання в реальних умовах: вдома, в офісі, на паркінгу, у ЖК, на комерційних об’єктах.

Ключова ідея Octa Wall – не “просто заряджати”, а працювати стабільно та передбачувано, з правильним рівнем захисту, керування й ресурсом компонентів.

Octa Wall – найкраща зарядна станція для електромобілів від українського виробника?

Промисловий підхід Octa Energy: коли станція – це інженерний продукт


Octa Energy підходить до зарядних пристроїв так, як до промислового обладнання:

  • підбір компонентів з фокусом на ресурс і стабільність;

  • конструкторська логіка корпусу (витривалість, антивандальність, захист);

  • інженерні рішення, які спрощують експлуатацію й сервіс;

  • орієнтація на B2B та інфраструктурні сценарії, де “просто працює” – критично важливо.

    • Це відчувається не в рекламних фразах, а в деталях: від конструкції корпусу до внутрішньої електрокомутації.

    Octa Wall – найкраща зарядна станція для електромобілів від українського виробника?

    Віддалене керування: 4G або інтернет-кабель


    Сучасна зарядна станція – це не лише електрика, а й зв’язок. Octa Wall підтримує віддалене керування:

  • через 4G-зв’язок;

  • або через Ethernet (інтернет-кабель)

    • Це дає практичні переваги:

  • контроль роботи станції без виїздів на об’єкт;

  • зручність для керуючих компаній і бізнесу;

  • можливість швидко реагувати на ситуації в експлуатації;

  • комфорт для власника: станція під контролем, навіть якщо ви не на місці.

    • Octa Wall – найкраща зарядна станція для електромобілів від українського виробника?

    Антивандальний металевий корпус: нержавіюча сталь + гальванічне покриття


    Одна з сильних сторін Octa Wall – корпус, який реально розрахований на експлуатацію “в полі”.

  • повністю металевий;

  • антивандальний;

  • вологозахищений;

  • виконаний із нержавіючої сталі;

  • має гальванічне покриття для додаткового захисту поверхні.

    • Такий корпус – це не про “вигляд”, а про ресурс:

  • менше ризиків пошкоджень на паркінгах і в під’їздах;

  • стабільність роботи при погодних навантаженнях;

  • довший строк служби без косметичних проблем і корозії.

    • Octa Wall – найкраща зарядна станція для електромобілів від українського виробника?

    Німецькі компоненти Hager всередині: комутація без компромісів


    Надійність зарядної станції багато в чому залежить від того, що всередині. В Octa Wall у комутаційній частині застосовуються компоненти Hager (Німеччина):

  • контактори Hager;

  • автомати Hager;

  • інші комутаційні елементи Hager.

    • Чому це важливо для клієнта:

  • стабільна робота під навантаженням;

  • прогнозований ресурс комутації;

  • краща електробезпека в довготривалій експлуатації;

  • менше “дрібних” проблем, які з’їдають час і гроші в сервісі.

    • Якщо коротко: це саме той рівень комплектуючих, який очікують у промислових і комерційних рішеннях.

    Функціонал Octa Wall: що вміє станція


    Octa Wall створена як рішення, яке підходить і приватним користувачам, і бізнесу. Типові сценарії, які вона закриває:

  • зарядка електромобіля вдома або в паркінгу;

  • зарядка для співробітників в офісі;

  • встановлення в ЖК з керованою експлуатацією;

  • використання на комерційних локаціях, де важлива стабільність і контроль.

    • Ключові переваги з точки зору користувача:

  • віддалене керування через 4G або Ethernet;

  • витривалий, антивандальний корпус із нержавіючої сталі;

  • продумана електрична частина на компонентах Hager;

  • орієнтація на довгу експлуатацію, а не “на перший сезон”

    • Octa Wall – найкраща зарядна станція для електромобілів від українського виробника?

    Чому варто обрати Octa Wall у 2025 році


    Якщо зібрати все в один список, Octa Wall обирають за те, що вона:

  • українського виробництва – з локальною підтримкою та швидкою комунікацією;

  • зроблена з промисловим підходом до компонентів і конструкції;

  • має віддалене керування через 4G або Ethernet;

  • оснащена антивандальним металевим корпусом з нержавіючої сталі та гальванічним покриттям;

  • використовує Hager у комутації – рівень, який цінують електрики й інженери.

    • Це поєднання дає просту відповідь на питання “чи хороше обладнання?” – так, якщо вам потрібна не “дешева зарядка”, а технічно сильна станція з ресурсом і контролем.

    Про компанію Octa Energy


    Octa Energy – український виробник зарядних станцій для електромобілів, який робить акцент на технологічності, інженерному підході та реальній експлуатації в B2B і житловій інфраструктурі. Компанія розвиває екосистему зарядних рішень та створює обладнання, яке відповідає вимогам сучасних об’єктів: від приватних будинків до паркінгів і бізнес-локацій.

