Octa Wall – найкраща зарядна станція для електромобілів від українського виробника?

надійність 24/7, безпечна електрика, витривалий корпус, віддалене керування та сервіс, який “поруч”, а не десь за кордоном. Саме тому все більше клієнтів дивляться у бік Octa Wall – зарядної станції від українського виробника



Що таке Octa Wall

Octa Wall – це зарядна станція для електромобіля, розроблена для щоденного використання в реальних умовах: вдома, в офісі, на паркінгу, у ЖК, на комерційних об’єктах.



Ключова ідея Octa Wall – не “просто заряджати”, а працювати стабільно та передбачувано, з правильним рівнем захисту, керування й ресурсом компонентів.





Промисловий підхід Octa Energy: коли станція – це інженерний продукт

Octa Energy підходить до зарядних пристроїв так, як до промислового обладнання:



підбір компонентів з фокусом на ресурс і стабільність;

конструкторська логіка корпусу (витривалість, антивандальність, захист);

інженерні рішення, які спрощують експлуатацію й сервіс;

орієнтація на B2B та інфраструктурні сценарії, де “просто працює” – критично важливо.

Це відчувається не в рекламних фразах, а в деталях: від конструкції корпусу до внутрішньої електрокомутації.





Віддалене керування: 4G або інтернет-кабель

Сучасна зарядна станція – це не лише електрика, а й зв’язок. Octa Wall підтримує віддалене керування:



через 4G-зв’язок;

або через Ethernet (інтернет-кабель)

Це дає практичні переваги:



контроль роботи станції без виїздів на об’єкт;

зручність для керуючих компаній і бізнесу;

можливість швидко реагувати на ситуації в експлуатації;

комфорт для власника: станція під контролем, навіть якщо ви не на місці.



Антивандальний металевий корпус: нержавіюча сталь + гальванічне покриття

Одна з сильних сторін Octa Wall – корпус, який реально розрахований на експлуатацію “в полі”.



повністю металевий;

антивандальний;

вологозахищений;

виконаний із нержавіючої сталі;

має гальванічне покриття для додаткового захисту поверхні.

Такий корпус – це не про “вигляд”, а про ресурс:



менше ризиків пошкоджень на паркінгах і в під’їздах;

стабільність роботи при погодних навантаженнях;

довший строк служби без косметичних проблем і корозії.



Німецькі компоненти Hager всередині: комутація без компромісів

Надійність зарядної станції багато в чому залежить від того, що всередині. В Octa Wall у комутаційній частині застосовуються компоненти Hager (Німеччина):



контактори Hager;

автомати Hager;

інші комутаційні елементи Hager.

Чому це важливо для клієнта:



стабільна робота під навантаженням;

прогнозований ресурс комутації;

краща електробезпека в довготривалій експлуатації;

менше “дрібних” проблем, які з’їдають час і гроші в сервісі.

Якщо коротко: це саме той рівень комплектуючих, який очікують у промислових і комерційних рішеннях.



Функціонал Octa Wall: що вміє станція

Octa Wall створена як рішення, яке підходить і приватним користувачам, і бізнесу. Типові сценарії, які вона закриває:



зарядка електромобіля вдома або в паркінгу;

зарядка для співробітників в офісі;

встановлення в ЖК з керованою експлуатацією;

використання на комерційних локаціях, де важлива стабільність і контроль.

Ключові переваги з точки зору користувача:



віддалене керування через 4G або Ethernet;

витривалий, антивандальний корпус із нержавіючої сталі;

продумана електрична частина на компонентах Hager;

орієнтація на довгу експлуатацію, а не “на перший сезон”



Чому варто обрати Octa Wall у 2025 році

Якщо зібрати все в один список, Octa Wall обирають за те, що вона:



українського виробництва – з локальною підтримкою та швидкою комунікацією;

зроблена з промисловим підходом до компонентів і конструкції;

має віддалене керування через 4G або Ethernet;

оснащена антивандальним металевим корпусом з нержавіючої сталі та гальванічним покриттям;

використовує Hager у комутації – рівень, який цінують електрики й інженери.

Це поєднання дає просту відповідь на питання “чи хороше обладнання?” – так, якщо вам потрібна не “дешева зарядка”, а технічно сильна станція з ресурсом і контролем.



Про компанію Octa Energy

Octa Energy – український виробник зарядних станцій для електромобілів, який робить акцент на технологічності, інженерному підході та реальній експлуатації в B2B і житловій інфраструктурі. Компанія розвиває екосистему зарядних рішень та створює обладнання, яке відповідає вимогам сучасних об’єктів: від приватних будинків до паркінгів і бізнес-локацій.

