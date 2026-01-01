Відключення світла 18 січня: в «Укренерго» зробили заяву
17 січня, 23:19
В Україні протягом 18 січня продовжиться дія погодинних відключень світла для споживачів та графіків обмеження потужності для промисловості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НЕК "Укренерго".
Зазначається, що 18 січня протягом усієї доби та в усіх регіонах для побутових споживачів будуть діяти погодинні відключення електроенергії. Паралельно діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
Причина введення обмежень, додали в "Укренерго" - наслідки російських ракетно-дронових терактів проти української енергетики. Кількість одночасно задіяних під час відключень черг не розкривається.
"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НЕК "Укренерго".
Зазначається, що 18 січня протягом усієї доби та в усіх регіонах для побутових споживачів будуть діяти погодинні відключення електроенергії. Паралельно діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
Причина введення обмежень, додали в "Укренерго" - наслідки російських ракетно-дронових терактів проти української енергетики. Кількість одночасно задіяних під час відключень черг не розкривається.
"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
18 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Відключення світла 18 січня: в «Укренерго» зробили заяву
17 січня, 23:19
У Ковелі на вокзалі обікрали чоловіка: як покарали нападника
17 січня, 22:12