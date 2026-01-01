Якою буде погода у неділю, 18 січня, у Луцьку та на Волині

Якою буде погода у неділю, 18 січня, у Луцьку та на Волині
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 18 січня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 18 січня

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 17-19° морозу, вдень 9-11° морозу.

Область

Мінлива хмарність. Без опадів. Ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 15-20° морозу, вдень 7-12° морозу.

