Якою буде погода у неділю, 18 січня, у Луцьку та на Волині





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 18 січня



Луцьк



Мінлива хмарність. Без опадів. Ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.



Температура вночі 17-19° морозу, вдень 9-11° морозу.



Область



Мінлива хмарність. Без опадів. Ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.



Температура вночі 15-20° морозу, вдень 7-12° морозу.

