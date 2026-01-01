Митрополит УПЦ МП звинуватив правоохоронців у побитті і викраденні паламаря

Володимир Мельник) оприлюднив звернення до керівництва СБУ та Національної поліції Волинської області, в якому звинуватив правоохоронців у побитті та викраденні паламаря Свято-Успенського кафедрального собору.



Звернення митрополит УПЦ МП оприлюднив у соцмережах, пише



За словами керівника Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви Московського Патріархату, інцидент стався 14 січня біля домівки священнослужителя. Владика стверджує, що невідомі, які назвалися представниками силових структур, побили та викрали паламаря.



У зверненні також йдеться про «переслідування духовенства» та «факти затримання священнослужителів єпархії», деякі з яких, за твердженням митрополита, «перестали виходити на зв'язок».



Митрополит Володимир назвав події «беззаконням, яке руйнує фундамент державності» та закликав правоохоронців «діяти згідно з присягою».



Редакція Район.Володимир звернулася за коментарем до представників поліції Волинської області. Речниця обласної поліції Ольга Бузулук повідомила, що жодної заяви про побиття чи викрадення не надходило.



Нагадаємо, нещодавно митрополит УПЦ МП Володимир оприлюднив різдвяне послання до своїх вірян. У тексті – кілька слів про війну з невідомим ворогом, згадка про захисників без конкретики, а решта – скорбота за втраченим Успенським собором та нарікання на «гоніння».



Богослужіння прихильники Московського Патріархату у Володимирі проводять у приміщенні колишнього розважального центру.



14 січня 2026 року стало відомо, що культову споруду, пам'ятку архітектури національного значення – Успенського собору у Володимирі – передадуть у користування для релігійних потреб Володимир-Волинській єпархії Православної Церкви України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Митрополит Володимир-Волинський і Ковельський УПЦ МПоприлюднив звернення до керівництва СБУ та Національної поліції Волинської області, в якому звинуватив правоохоронців у побитті та викраденні паламаря Свято-Успенського кафедрального собору.Звернення митрополит УПЦ МП оприлюднив у соцмережах, пише Район.Володимир За словами керівника Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви Московського Патріархату, інцидент стався 14 січня біля домівки священнослужителя. Владика стверджує, що невідомі, які назвалися представниками силових структур, побили та викрали паламаря.У зверненні також йдеться про «переслідування духовенства» та «факти затримання священнослужителів єпархії», деякі з яких, за твердженням митрополита, «перестали виходити на зв'язок».Митрополит Володимир назвав події «беззаконням, яке руйнує фундамент державності» та закликав правоохоронців «діяти згідно з присягою».Редакція Район.Володимир звернулася за коментарем до представників поліції Волинської області. Речниця обласної поліціїповідомила, що жодної заяви про побиття чи викрадення не надходило.Нагадаємо, нещодавно митрополит УПЦ МП Володимир оприлюднив різдвяне послання до своїх вірян. У тексті – кілька слів про війну з невідомим ворогом, згадка про захисників без конкретики, а решта – скорбота за втраченим Успенським собором та нарікання на «гоніння».Богослужіння прихильники Московського Патріархату у Володимирі проводять у приміщенні колишнього розважального центру.14 січня 2026 року стало відомо, що культову споруду, пам'ятку архітектури національного значення – Успенського собору у Володимирі – передадуть у користування для релігійних потреб Володимир-Волинській єпархії Православної Церкви України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію