На Волині суд залишив у СІЗО 34-річного підозрюваного в зґвалтуванні рідних доньок
В Іваничівському районному суді розглядають справу батька, якого звинувачують у систематичному зґвалтуванні рідних доньок.

Він пробуде у Луцькому слідчому ізоляторі до березня. Про це стало відомо з ухвали суду від 14-го січня, - пише Буг.

Як відомо з судової справи, у зв`язку з неприбуттям до суду законного представника неповнолітніх потерпілих судовий розгляд кримінальної справи відклали на 22-ге січня. Також суд продовжив дію запобіжного заходу підозрюваному у вигляді тримання під вартою до 13-го березня включно.

Згідно з матеріалами слідства, 34-річного мешканця села Хренів, Володимирського району звинувачують у тому, що він протягом двох років здійснював систематичне сексуальне насильство щодо двох своїх неповнолітніх доньок віком 12 та 13 років.

Чоловіку інкримінують одразу кілька тяжких статей Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), ч. 4, 6 ст. 152 (Зґвалтування, вчинене щодо малолітньої особи, та зґвалтування, вчинене організованою групою), ч. 6 ст. 153 (Сексуальне насильство, вчинене щодо малолітньої особи).

За вчинення цих особливо тяжких злочинів обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Триває судове розслідування.

