Яка різниця між сушаркою і дегідратором? І чи має обладнання бути професійним?





Сушарка: базове рішення для простих завдань

Електрична сушарка частіше за все використовується в побуті, а не на професійній кухні. Вона працює за принципом нагрівання повітря та його циркуляції між лотками. Такі прилади зазвичай відрізняються обмеженим температурним діапазоном. Вони не завжди забезпечують рівномірний розподіл тепла. Водночас добре підходять для:



сезонної заготівлі фруктів і ягід;

сушіння грибів у невеликих обсягах;

приготування домашніх сухофруктів.

Варто врахувати, що під час тривалої роботи чи при завантаженні різних типів продуктів результат може бути нестабільним. Нерідко частина лотків у такому випадку пересушується, а інша – залишається вологою.



Дегідратор: контроль і точність процесу

Дегідратор має певні відмінності. Він забезпечує контрольований процес видалення вологи з точним регулюванням температури. При застосуванні такого обладнання гарантована стабільна циркуляція повітря всією камерою. Завдяки цьому продукти сушаться максимально рівномірно та без перегріву.



Дегідратори використовують для:



овочів, фруктів і зелені з максимальним збереженням властивостей;

м’яса та риби (в’ялення, джерки);

пастили, чипсів, трав’яних сумішей;

напівфабрикатів для професійної кухні.

Саме тому такі прилади можна часто зустріти в ресторанах і кондитерських. Їх активно використовують на крафтових виробництвах і фермерських господарствах.





Чи обов’язково вибирати професійний дегідратор?

Вибір між побутовою та професійною моделлю залежить перш за все від навантаження. До уваги також береться мета застосування. Якщо прилад потрібен для епізодичної експлуатації, цілком достатньо компактного варіанту. Якщо ж його робота буде регулярною, вибирайте професійні дегідратори. Вони мають такі переваги:



стабільна температура без різких коливань;

рівномірне сушіння на всіх рівнях;

більший об’єм камери;

розрахунок на тривалу безперервну роботу;

міцні, стійкі до зношування матеріали.

Таке обладнання забезпечує прогнозований результат.



Сушарка та дегідратор виконують схожі функції. Проте можливості цієї техніки суттєво відрізняються. Сушарка підходить для простих побутових завдань. Дегідратор, своєю чергою, забезпечує контрольований процес і стабільну якість. Для регулярного застосування та виконання великого обсягу робіт оптимальним рішенням стануть професійні моделі.



Ознайомитися з асортиментом обладнання для різних форматів кухні можна в інтернет-магазині Gastro24. Тут вдасться швидко купити дегідратор для домашнього та професійного використання. У каталозі представлений великий вибір різних моделей.

