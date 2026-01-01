Син Кадирова опинився у реанімації внаслідок ДТП у Грозному, - ЗМІ

Рамзана Кадирова Адам потрапив у ДТП в Грозному. Він перебуває у важкому стані, його готуються транспортувати до Москви для надання медичної допомоги.



Про це повідомляє



Telegram-канал з посиланням на джерела пише, що у Грозному сталася серйозна аварія за участю високопоставлених осіб республіканської влади, місто перекрили. Зокрема, йдеться про Адама Кадирова.



"Грозний перекритий, нова республіканська лікарня закрита. Все заради однієї людини, яка перебуває у тяжкому стані. Його реанімують та готують до транспортування до Москви", - сказано в повідомленні.



Зазначається, що кортеж сина Кадирова рухався на великій швидкості в той момент, коли на дорозі виникла перешкода. В результаті машини зіткнулися одна з одною, внаслідок чого кілька осіб постраждали.



Однак основна увага прикута до Адама Кадирова, який, як стверджується, зараз перебуває у тяжкому стані.



Кадиров хоче передати владу



Нагадаємо, Рамзан Кадиров перебуває у лікарні - у нього відмовили нирки. Зазначається, що до нього вже прибули члени родини, у тому числі й з інших країн, а Кремль терміново шукає нового лідера для Чечні.



Раніше, ще в травні, повідомлялось, що через погіршення стану здоров’я Кадиров готує наступника на посаду глави Чечні. За даними ЗМІ, можливим наступником може стати його син Адам.

