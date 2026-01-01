Як готувати їжу під час відключень світла та води — поради від ДСНС та експертів









Як готувати безпечно під час відключень



В ДСНС радять мати запас продуктів тривалого зберігання та їжі, яка не потребує термічної обробки. Йдеться про консерви, крупи, горіхи, сири, жирну рибу, овочі, фрукти, квашені продукти, а також лаваш або хлібці. Частину страв можна приготувати, запаривши їх окропом у термосі — це займає більше часу, але є безпечним варіантом.



Якщо використовується газовий або туристичний пальник, його радять застосовувати лише для розігрівання їжі, а не для тривалого приготування. У ДСНС наголошують: через неправильну експлуатацію такі пристрої можуть становити серйозну небезпеку для людей. Зокрема, існує ризик вибуху балона або отруєння чадним газом.



Розігрівати страви варто в металевому посуді невеликого діаметра та користуватися винятково сертифікованими пальниками, придбаними в ліцензованих точках продажу. Після використання балон необхідно від’єднати та зберігати подалі від сонця й регулярно перевіряти на наявність пошкоджень або витоку газу.



За наявності подвір’я їжу можна готувати на мангалі чи грилі, але тільки на відкритому повітрі. Для розпалювання рекомендується використовувати лише вугілля або сухі дрова. Після завершення приготування слід переконатися, що вугілля повністю згасло.



Рятувальники підкреслюють: відкрите вогнище ніколи не можна залишати без нагляду. Дітей і тварин слід тримати на безпечній відстані, а поруч мати воду або вогнегасник на випадок займання.



Що можна приготувати під час відключень



У виданні NV зазначили, що насамперед радять використати продукти, що швидко псуються: молочні вироби, м’ясо та готові страви з холодильника. Якщо не відкривати дверцята, він утримує безпечну температуру близько чотирьох годин. Далі — заморожені продукти: повний морозильник зберігає холод до двох діб, напівпорожній — приблизно добу. Після початку відтавання їжу рекомендують одразу готувати.



Зручним варіантом залишаються крупи й пластівці, які можна приготувати без варіння. Кускус заливають водою у співвідношенні 1:1 і залишають на 15 хвилин. Гречку запарюють окропом на пів години, а без окропу — не менш як на п’ять годин. Ячна крупа настоюється 2–2,5 години, перловка — майже добу у пропорції 1:3. Аналогічно готують вівсяні, рисові, гречані та кукурудзяні пластівці — достатньо залити окропом і зачекати 15–20 хвилин. Для смаку й поживності радять додавати сухофрукти, мед, фрукти, молоко або йогурт.Щоб страва довше залишалася теплою, посуд рекомендують укутати рушником або ковдрою.



Окрему нішу серед швидких рішень посідає сублімована їжа — супи, каші, пюре, плов або паста в пакетах. Для її приготування достатньо залити окріп і витримати потрібний час. Такі страви не потребують додаткового посуду й можуть стати повноцінним гарячим обідом навіть під час блекауту. Запас гарячої води радять робити заздалегідь, наповнюючи термос, а за потреби для підігріву води можна використовувати туристичний пальник — обов’язково з дотриманням правил безпеки та провітрювання приміщення.



Якщо ж виникають перебої не лише зі світлом, а й з водою, варто віддавати перевагу стравам, які готуються в одному посуді, або простим салатам із наявних овочів і готових продуктів.



Крім того, експерти радять заздалегідь сформувати запаси продуктів тривалого зберігання: сухі сніданки, горіхи й насіння, консерви, сухе та згущене молоко, а також овочі й фрукти, які не потребують термічної обробки. Не менш важливо подбати й про запас питної води, який рекомендують оновлювати щонайменше раз на 10 днів.

