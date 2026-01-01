У Луцьку не планують обмежувати вуличне освітлення





Нагадаємо, у четвер, 15 січня, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що всі обласні військові адміністрації та Київська міська військова адміністрація отримали наказ протягом доби скоротити споживання електроенергії.



Всі ОВА та Київська міська військова адміністрація отримали розпорядження скоротити споживання електроенергії, зокрема, обмежити зовнішнє освітлення будівель і територій, підсвітку реклами, надлишкове вуличне освітлення.



У КП «Луцьксвітло» кажуть, що вимикати вуличні ліхтарі у місті не планують, особливо через безпеку мешканців, щоб ті не травмувалися.



«Наразі такі обмеження — недоцільні, особливо якщо взяти до уваги погодні умови та стан тротуарів у місті», — повідомив у коментарі Валерій Мазін.



Він додав, що людське життя є важливішим за економію, тому вуличне освітлення у місті планують зберегти у повному обсязі.



Тоді, коли на окремих ділянках міста відсутнє освітлення, це пов’язано не з рішеннями підприємства «Луцьксвітло», а з обмеженнями або аварійними відключеннями електроенергії, які залежать від «Волиньобленерго», зазначив Мазін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку не планують вимикати або зменшувати яскравість вуличного освітлення.Нагадаємо, у четвер, 15 січня, прем’єр-міністерказаявила, що всі обласні військові адміністрації та Київська міська військова адміністрація отримали наказ протягом доби скоротити споживання електроенергії.Всі ОВА та Київська міська військова адміністрація отримали розпорядження скоротити споживання електроенергії, зокрема, обмежити зовнішнє освітлення будівель і територій, підсвітку реклами, надлишкове вуличне освітлення.У КП «Луцьксвітло» кажуть, що вимикати вуличні ліхтарі у місті не планують, особливо через безпеку мешканців, щоб ті не травмувалися.«Наразі такі обмеження — недоцільні, особливо якщо взяти до уваги погодні умови та стан тротуарів у місті», — повідомив у коментарі misto.media директор підприємстваВін додав, що людське життя є важливішим за економію, тому вуличне освітлення у місті планують зберегти у повному обсязі.Тоді, коли на окремих ділянках міста відсутнє освітлення, це пов’язано не з рішеннями підприємства «Луцьксвітло», а з обмеженнями або аварійними відключеннями електроенергії, які залежать від «Волиньобленерго», зазначив Мазін.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію