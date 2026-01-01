На війні загинули Герої з Луцька Сергій Барабанов та Віталій Дуда
Сьогодні, 20:38
На війні загинули воїни Барабанов Сергій Олександрович, 1978 року народження, та Дуда Віталій Володимирович, 1990 року народження.
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Лучанин Барабанов Сергій був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду оператора десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти.
Старший солдат загинув 11 січня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Погребки Курської області.
Лучанин Дуда Віталій був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця 3 штурмового спеціалізованого відділення 2 штурмового спеціалізованого взводу 1 штурмової спеціалізованої роти.
Солдат загинув 21 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Свердлікове Курської області.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героїв.
