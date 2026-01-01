Якою буде погода у суботу, 17 січня, у Луцьку та на Волині

Якою буде погода у суботу, 17 січня, у Луцьку та на Волині
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 17 січня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 17 січня

Мінлива хмарніст. Без опадів. Ожеледиця. Вітер південно-східний,
3-8 м/с.

Температура по області вночі 17-22° морозу, вдень 7-12° морозу, в Луцьку вночі 18-20° морозу, вдень 9-11° морозу.

Теги: погода, прогноз погоди, Волинь, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
