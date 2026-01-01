Якою буде погода у суботу, 17 січня, у Луцьку та на Волині





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 17 січня



Мінлива хмарніст. Без опадів. Ожеледиця. Вітер південно-східний,

3-8 м/с.



Температура по області вночі 17-22° морозу, вдень 7-12° морозу, в Луцьку вночі 18-20° морозу, вдень 9-11° морозу.

Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 17 січня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Мінлива хмарніст. Без опадів. Ожеледиця. Вітер південно-східний,3-8 м/с.Температура по області вночі 17-22° морозу, вдень 7-12° морозу, в Луцьку вночі 18-20° морозу, вдень 9-11° морозу.

