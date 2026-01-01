Пасажири їдуть на протязі: у вікні луцького автобуса ходить ходором скло
Сьогодні, 19:13
У Луцьку автобус їздить із незакріпленим склом. Про це анонімно повідомив один із пасажирів у фейсбук-групі «Громадський транспорт Луцька».
До допису прикріпили відео та фото, з чого стало зрозуміло, що йдеться про автобус, який курсує маршрутом №24. На опублікованій світлині зазначена дата знімання – 15 січня.
На відео ж видно, що бокове скло автобуса вставлене, але не приклеєне до корпусу транспортного засобу. Через рух повітря під час руху, воно «ходить» у рамі, що помітно візуально, та гуркотить.
«Мало того, що їздить з нерідним вікном так ще й з не закріпленим (засиліконеним). Прошу відреагувати і провести ТО ТЗ», – зазначили у дописі.
Журналісти сайту «Конкурент» звернулись до транспортного відділу Луцької міської ради. Там повідомили, що про подібний випадок повідомлень не надходило, проте причини такої ситуації можуть бути різними – від пошкодження пасажирами до технічної несправності, що утворилась в ході експлуатації.
Відтак, у відомстві пообіцяли з'ясувати обставини з перевізником для розв'язання проблеми.
Деталі згодом.
