У Луцьку сталася ДТП: автівки зазнали значних механічних ушкоджень. ВІДЕО
Сьогодні, 19:21
У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого сталася ДТП.
Про це пише Телеграм-канал "ВолиньПост".
Автівки зазнали значних механічних ушкоджень. Про постраждалих наразі не повідомляється.
Обставини аварії з’ясовують правоохоронці.
