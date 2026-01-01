У Луцьку сталася ДТП: автівки зазнали значних механічних ушкоджень. ВІДЕО

У Луцьку сталася ДТП: автівки зазнали значних механічних ушкоджень. ВІДЕО
У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого сталася ДТП.

Про це пише Телеграм-канал "ВолиньПост".

Автівки зазнали значних механічних ушкоджень. Про постраждалих наразі не повідомляється.

Обставини аварії з’ясовують правоохоронці.


