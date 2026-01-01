У Луцьку сталася ДТП: автівки зазнали значних механічних ушкоджень. ВІДЕО





Про це пише Телеграм-канал "



Автівки зазнали значних механічних ушкоджень. Про постраждалих наразі не повідомляється.



