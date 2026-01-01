Прив'яжи, бо «любиш»: на Волині селищна рада змушує саджати собак на ланцюг





У зверненні Ратнівської селищної ради йдеться про те, що це нібито про безпеку та «прояв любові» до домашніх улюбленців, передає



«Зважаючи на численні усні звернення небайдужих жителів з приводу зграй домашніх собак, що бігають по селищу, селах старостинських округів наголошуємо: ПРИВʼЯЖІТЬ СОБАК, або створіть такі умови, при яких вони не зможуть виходити з двору самовільно», – повідомили у дописі.



У повідомленні посилаються на 9 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження». У ньому йдеться про те, що «домашніх тварин дозволяється утримувати у вільному вигулі лише на ізольованій, добре огородженій території, на прив’язі або без неї».



Проте 15 січня Верховна Рада прийняла законопроєкт, який забороняє утримувати тварин на постійній прив’язі. Тобто тваринка може бути на повідці лише під час вигулу.



Окрім того, у селищній раді наголошують, що саме так виглядає любов та відповідальність до домашніх улюбленців.



«Кожен з нас думає: «моя не вкусить, вона добра», але про це знають не всі, діти бояться, та й надзвичайно важко спрогнозувати поведінку своїх собак в умовах вулиці. PS Любити тварин = ВІДПОВІДАТИ ЗА НИХ!» – резюмують у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Селищна рада на Волині звернулася до мешканців із закликом утримувати собак у власних дворах на прив’язі, аби тварини не могли самовільно виходити за межі обійсть.У зверненні Ратнівської селищної ради йдеться про те, що це нібито про безпеку та «прояв любові» до домашніх улюбленців, передає "Конкурент" «Зважаючи на численні усні звернення небайдужих жителів з приводу зграй домашніх собак, що бігають по селищу, селах старостинських округів наголошуємо: ПРИВʼЯЖІТЬ СОБАК, або створіть такі умови, при яких вони не зможуть виходити з двору самовільно», – повідомили у дописі.У повідомленні посилаються на 9 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження». У ньому йдеться про те, що «домашніх тварин дозволяється утримувати у вільному вигулі лише на ізольованій, добре огородженій території, на прив’язі або без неї».Проте 15 січня Верховна Рада прийняла законопроєкт, який забороняє утримувати тварин на постійній прив’язі. Тобто тваринка може бути на повідці лише під час вигулу.Окрім того, у селищній раді наголошують, що саме так виглядає любов та відповідальність до домашніх улюбленців.«Кожен з нас думає: «моя не вкусить, вона добра», але про це знають не всі, діти бояться, та й надзвичайно важко спрогнозувати поведінку своїх собак в умовах вулиці. PS Любити тварин = ВІДПОВІДАТИ ЗА НИХ!» – резюмують у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію