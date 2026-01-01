На Волині сталася бійка в ТРЦ: що відомо





Про це йдеться у вироку Володимирського міського суду від 8 січня, передає



Як встановив суд, під час словесної суперечки обвинувачений кілька разів ударив потерпілого, після чого кинув його на підлогу. У результаті чоловік отримав переломи гомілки та ребра, що спричинило тривалий розлад здоров’я.



Під час судового розгляду він повністю визнав свою вину, щиро розкаявся та добровільно відшкодував витрати на лікування потерпілого.



Суд призначив покарання у вигляді двох років обмеження волі, однак звільнив чоловіка від реального відбування покарання з випробувальним терміном на один рік. У цей період він зобов’язаний перебувати на обліку в органах пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та не виїжджати за кордон без дозволу.



Також суд частково задовольнив цивільний позов потерпілого та постановив стягнути з обвинуваченого 50 тисяч гривень моральної шкоди.

