У місті на Волині школярів відправили на канікули
З 19 по 23 січня у Володимирській громаді запроваджують канікули в закладах загальної середньої та позашкільної освіти.

Про це повідомили на сайті міської ради Володимира.

«У зв’язку з погіршенням погодних умов, з метою недопущення надзвичайних ситуацій та забезпечення безпеки учасників освітнього процесу, враховуючи рішення Волинської регіональної комісії з ТЕБ та НС, а також рекомендації МОН, у Володимирі з 19 по 23 січня розпочинаються зимові канікули», – йдеться у дописі.

На канікули йдуть заклади середньої освіти (гімназії, ліцей громади) та позашкільної освіти (ЦПО, спортивні секції, художня та музична школи). Заклади дошкільної освіти працюватимуть у звичному режимі.

