Зимнівська сільська територіальна громада повідомила про смерть Захисника України — старшого солдата Анатолія Євгеновича Місіна, 1978 року народження, жителя села Фалемичі.

Сумна звістка надійшла 12 січня 2026 року — цього дня серце воїна зупинилося. Анатолій Місін віддано служив Україні та назавжди залишиться у пам’яті земляків як мужній Захисник.

Громада висловлює щирі співчуття дружині, рідним, близьким, побратимам загиблого та розділяє їхній біль.

Чин поховання відбудеться у неділю, 18 січня. Жителів громади просять гідно зустріти Героя та вшанувати його пам’ять.

Порядок прощання та маршрут траурного кортежу:

10:30 — виїзд траурного кортежу від моргу м. Володимир (вул. Шпитальна).
Маршрут: вул. Ковельська → Луцька → с. Фалемичі, вул. Залізнична, 53.

12:00 — прощання у храмі Віри, Надії, Любові в місті Володимир.

13:00 — виїзд траурного кортежу від храму Віри, Надії, Любові (вул. Драгоманова) до села Фалемичі.
Маршрут: вул. Ковельська → Луцька → Зимнівська → через с. Зимне → с. Фалемичі (кладовище).

Жителів громади закликають долучитися до жалобної ходи та вшанувати пам’ять Захисника хвилиною мовчання.
Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Помер Захисник України Анатолій Місін із Волині

Сьогодні, 16:45
