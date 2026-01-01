Помер Захисник України Анатолій Місін із Волині

Зимнівська сільська територіальна громада повідомила про смерть Захисника України — старшого солдата, 1978 року народження, жителя села Фалемичі.Сумна звістка надійшла 12 січня 2026 року — цього дня серце воїна зупинилося. Анатолій Місін віддано служив Україні та назавжди залишиться у пам’яті земляків як мужній Захисник.Громада висловлює щирі співчуття дружині, рідним, близьким, побратимам загиблого та розділяє їхній біль.Чин поховання відбудеться у неділю, 18 січня. Жителів громади просять гідно зустріти Героя та вшанувати його пам’ять.10:30 — виїзд траурного кортежу від моргу м. Володимир (вул. Шпитальна).Маршрут: вул. Ковельська → Луцька → с. Фалемичі, вул. Залізнична, 53.12:00 — прощання у храмі Віри, Надії, Любові в місті Володимир.13:00 — виїзд траурного кортежу від храму Віри, Надії, Любові (вул. Драгоманова) до села Фалемичі.Маршрут: вул. Ковельська → Луцька → Зимнівська → через с. Зимне → с. Фалемичі (кладовище).Жителів громади закликають долучитися до жалобної ходи та вшанувати пам’ять Захисника хвилиною мовчання.