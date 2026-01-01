Україна мусить піти на болючі поступки для досягнення миру, - президент Чехії Петр Павел

Президент Чехіївважає, що для досягнення миру у війні з Росією Україні доведеться піти на болючі поступки.Про це він сказав під час зустрічі з президентом Україниу Києві.Чеський президент визнав, що без США не буде вирішення для війни в Україні."Це болюче для Європи, що все-таки ключову роль відіграють Сполучені Штати. Але це не означає, що Європа і європейські країни мають бути осторонь цих зусиль", – зазначив він.Водночас він зазначив, що у питанні потенційної мирної угоди у російсько-українській війні Києву доведеться піти на "низку болючих поступок".Я вважаю, що там у "мирному плані" є і низка болючих поступок, на які Україна має піти й готова це зробити за умови, що це приведе до миру", – сказав Павел.Водночас президент Чехії наголосив, що Європа має докласти "всіх зусиль" для того, щоб вся робота, яка була зроблена під час підготовки документів щодо мирної угоди, "не була марною"."Я вважаю, що Україна зробила дуже багато на шляху до того, щоб запропоноване рішення було прийнятним", – підсумував Павел.