Оформлення туристичного страхового полісу в Україні

Мінімальні вимоги. Для країн Шенгену – це 30 000 євро медичного покриття. Деякі країни вимагають вищих лімітів.

Мінімальний пакет. Як правило, покриває лише невідкладну медичну допомогу та госпіталізацію.

Розширений пакет. Додає страхування багажу, відповідальності, скасування поїздки та інші опції.

Франшиза. Це сума, яку турист сплачує самостійно при настанні страхового випадку. Наприклад, якщо франшиза становить 50 євро, то дрібні витрати покриває клієнт, а все, що понад цю суму, компенсує страхова.

Географія дії. Поліс може бути дійсним лише в одній країні, у Європі або по всьому світу. Чим ширша територія дії, тим вища ціна, але й тим надійніший захист.

цілодобова підтримка 24/7 – у будь-який час можна звернутися по допомогу;

гнучкі програми – від базових до розширених пакетів із додатковим покриттям;

прозорі умови – без прихованих платежів і складних формулювань;

зручний вибір терміну дії: для однієї поїздки, для багаторазових візитів.

Подорожі відкривають нові можливості та враження, але водночас пов’язані з ризиками, про які більшість туристів замислюється вже надто пізно. Відкладений рейс, травма на гірськолижному курорті, втрата багажу чи раптове захворювання – будь-яка з цих ситуацій здатна зіпсувати навіть ретельно сплановану відпустку. Саме тому туристичне страхування стало не лише розумним рішенням, а й обов’язковою вимогою для оформлення візи в більшість країн світу.Для українців у 2025 році актуальність медичного страхування зросла ще більше. По-перше, у світі дорожчають медичні послуги, і навіть кілька днів лікування за кордоном можуть коштувати десятки тисяч доларів. По-друге, під час візового розгляду відсутність полісу автоматично призведе до відмови у візі. І, нарешті, страховка – це не лише «галочка» у документах, а й реальний фінансовий захист, що дозволяє насолоджуватися поїздкою без страху перед непередбачуваними витратами.Оформлення туристичного страхового полісу – це не просто формальність для отримання візи, а обов’язкова умова для в’їзду до більшості держав світу. Вимоги можуть відрізнятися залежно від країни.Для відвідування будь-якої з країн Європейського Союзу, що входять до Шенгенської зони, турист повинен мати страховий поліс із мінімальним медичним покриттям 30 000 євро. Це покриття поширюється на:Цю вимогу встановлено Візовим кодексом ЄС і вона залишається обов’язковою для всіх заявників у 2025 році. Без відповідного поліса консульство просто відмовить у видачі візи.Формально під час подачі на туристичну візу страховий поліс може не вимагатися. Але фактично без нього подорож стає надзвичайно ризикованою: лікування у США чи Канаді одне з найдорожчих у світі. Консульства рекомендують поліс із покриттям щонайменше 50 000 доларів США або євро, аби уникнути катастрофічних витрат у разі надзвичайної ситуації.У Британії обов’язкової вимоги щодо страхового поліса немає, однак він рекомендується. Причина проста: для іноземців більшість медичних послуг є платними. Навіть звичайний прийом лікаря може коштувати сотні фунтів стерлінгів, тому страховка у Лондоні чи Манчестері – це скоріше життєва необхідність, ніж формальність.Для українських туристів страховий поліс тут. Проте на практиці більшість туроператорів включають страховку до пакета документів. Це пояснюється тим, що звернення до місцевих приватних клінік без поліса може коштувати в десятки разів дорожче, ніж сам відпочинок.У більшості країн Південно-Східної Азії (Таїланд, В’єтнам, Індонезія) законодавчих вимог щодо наявності туристичного страхування немає. Водночас експерти радять обов’язково купувати поліс, оскільки ризики тут специфічні: тропічні захворювання, ДТП на мопедах, укуси тварин чи комах.В Україні туристичне страхування закріплене на рівні закону. Закон «Про туризм» визначає, що кожен турист, який виїжджає за кордон, повинен мати медичний страховий поліс. Туроператори зобов’язані проконтролювати його наявність, але турист має право самостійно обирати компанію, у якій оформити страховку.Водночас Закон «Про страхування» регулює діяльність самих страховиків: працювати на цьому ринку можуть лише компанії з ліцензією Національного банку України. НБУ контролює їхню надійність і фінансову стійкість, щоб клієнти були захищені від ризиків.Простіше кажучи, закон вимагає, щоб кожен турист мав страховий поліс, туроператори несли відповідальність за його наявність, а продавати поліси мали право тільки перевірені компанії.Туристичне страхування – це не лише медичний поліс для візи. Сучасні страхові компанії пропонують цілий спектр продуктів, які дозволяють захистити себе у різних ситуаціях під час подорожі.1. Медичне страхування за кордоном. Це базовий і найважливіший поліс, який вимагають майже всі консульства. Він покриває витрати на лікування, госпіталізацію, швидку допомогу та іноді навіть на евакуацію на батьківщину.2. Страхування від нещасних випадків. Доповнює медичне покриття і гарантує компенсацію у разі травм, інвалідності або смерті внаслідок нещасного випадку.3. Страхування багажу та документів. Актуальне для тих, хто літає з пересадками. Компанія компенсує витрати у разі втрати, пошкодження чи затримки багажу, а також допоможе відновити втрачені документи.4. Страхування цивільної відповідальності. Якщо турист ненавмисно завдасть шкоди майну чи здоров’ю інших людей (наприклад, спричинить аварію на орендованому велосипеді), страхова компанія покриє збитки.5. Страхування скасування або переривання подорожі. Дозволяє повернути кошти за квитки чи тур у разі форс-мажорних обставин: хвороби, відмови у візі, надзвичайних ситуацій.6. Додаткові пакети. Сюди входять спеціальні програми – від покриття COVID-19 і витрат на карантин до захисту у випадку страйку авіакомпанії чи стихійного лиха.Поліс може бути мінімальним або розширеним, і тут важливо розуміти, що саме ви купуєте.Сьогодні українцям не потрібно витрачати час на походи в офіс страхової компанії чи до банку, щоб отримати туристичний поліс. Усе можна зробити повністю онлайн. Один із найзручніших сервісів для цього – Green Travel.Через сервіс онлайн-страхування Green Travel ви можете оформити страховий поліс буквально за кілька хвилин: достатньо заповнити коротку анкету, обрати програму страхування, оплатити банківською карткою – і вже за мить готовий поліс приходить на email. Це особливо зручно для тих, хто планує подорож в останню хвилину.Крім швидкості, сервіс пропонує й інші переваги:Онлайн-оформлення економить час і дає можливість швидко обрати найкращі умови. Туристичне страхування – це не просто формальна вимога для отримання візи, а реальний захист мандрівника від непередбачених ситуацій. У 2025 році українці мають широкий вибір полісів: від мінімальних пакетів для короткої подорожі до комплексних програм із додатковим покриттям.Найважливіше – знайти баланс між ціною та якістю: дешевий поліс може не покрити реальні витрати, тоді як оптимально підібрана програма дозволить почуватися впевнено. Велику роль відіграє і правильний вибір страхової компанії чи сервісу. Надійні онлайн-платформи, роблять процес оформлення простим, прозорим і доступним для всіх категорій туристів.